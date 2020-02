Huawei P40 Pro na zdjęciu. Zobaczcie tylko ten ekran!

Robi wrażenie.





Im bliżej do marcowej premiery nowych flagowców Huawei, tym więcej przecieków na ich temat . Tym razem do sieci trafiło. Od razu w oczy rzucają się bardzo małe ramki oraz wycięcie w wyświetlaczu, w którym producent zdecydował się umieścić kamerkę do zdjęć selfie. Podobnie, jak w przypadku Mate 30 Pro wyświetlacz został zakrzywiony po bokach. Zmianą będą jednak przyciski fizyczne odpowiadające za głośność – poprzednik modelu P40 Pro takowych nie posiada.Huawei po raz kolejny pokazuje, że jest gotowy ścigać się w konkursie na. W przypadku P40 Pro widocznego na zdjęciu są one jeszcze mniejsze niż miało to miejsce na jesień ubiegłego roku podczas prezentacji flagowego Mate 30 Pro.Seria smartfonów Huawei P40 ma zostać wyposażona w procesor Kirin 990 z obsługą sieci 5G. Wersja Pro będzie wykorzystywała do działania wyświetlacz QHD+ wykonany w technologii OLED wraz ze skanerem linii papilarnych wbudowanych pod ekran. Na tylnej obudowie użytkownicy znajdą cztery kamery zaprojektowane przy współpracy z firmą Leica. Nadchodzą do nas także pozytywne wieści w kontekście baterii. Model P40 Pro może mieć– oczywiście ze wsparciem dla szybkiego ładowania.Obecnie nie mamy potwierdzenia na temat tego czy zdjęcie, które możecie zobaczyć w tym tekście jest autentyczne. Warto więc przyjąć je z odrobiną sceptycyzmu. Biorąc jednak pod uwagę, że do premiery flagowca nie zostało dużo czasu, fotografia może przedstawiać faktyczny prototyp smartfona Huawei. Szczególnie że w niektórych aspektach zgadza się ona z tym, co mogliśmy zaobserwować na renderach, które do tej pory pojawiały się w internecie.OficjalnaŹródło: Gizmochina