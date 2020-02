Xiaomi Mi Note 10 z aparatem 108 MP dostępny w promocji (wysyłka z Polski)

Korzystna cena i wysyłka z Polski.





Xiaomi Mi Note 10 – smartfon z imponującym aparatem

IPRee® - termos z wyświetlaczem LCD

Nie chcesz przegapić kolejnych promocji?

Xiaomi Mi Note 10 to solidny smartfon od strony specyfikacji jak i samej konstrukcji. Dzisiaj możemy go zakupić w atrakcyjnej cenie, i co ważniejsze, z wysyłką z magazynu ulokowanego w Polsce.Najpierw przyjrzymy się modułowi fotograficznemu, gdyż on jest wyróżnikiem tego smartfonu. Składa się on z– pierwszy z nich to teleobiektyw, który oferuje zoom optyczny 5x, hybrydowy 10x i zoom cyfrowy 50x. Drugi aparat (12 MP, 500 mm) dedykowany jest do portretów. Trzeci - główny aparat - to sensor o rozdzielczościz przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu. Na pokładzie znajdziemy też ultra-szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 117° (20 MP) oraz sensor do zdjęć makro (2 MP, zbliżenia z odległości 1,5 cm).Za wydajność Xiaomi Mi Note 10 odpowiada ośmiordzeniowy procesoro maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz. Zakrzywiony ekranposiada wbudowany skaner linii papilarnych. Xiaomi zadbało również o to by telefon był wyposażony w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, certyfikat audio hi-res, NFC, moduł podczerwieni oraz potężną, którą do pełna naładujemy w zaledwie 65 minut.Xiaomi Mi Note 10 w konfiguracji 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej można nabyć w sklepie GearBest za 1754,97 zł ($449.99) korzystając z kuponu. Towar zostanie wysłany z polskiego magazynuTermos IPRee® wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 6,5 x 23 cm. Pokrywa kubka posiada wbudowany ekran LCD, który pokazuje temperaturę wewnątrz termosu. Zmieści w sobiecieczy i jest w stanie utrzymać temperaturę napojów doTermos IPRee® dostępny jest w sklepie Banggood za 39,30 zł ($9.99) . By uzyskać podaną cenę, należy skorzystać z kuponu zniżkowegoWarto pamiętać, że zamawiając w chińskich sklepach internetowych szczególną uwagę należy zwrócić na formę dostawy. W przypadku sklepów Banggood i GearBest optymalnym rozwiązaniem jest wybór darmowej wysyłki(czas oczekiwania to 2-3 tygodnie), która pomoże uniknąć dodatkowych opłat w momencie gdy paczka dotrze do kraju.Należy również wspomnieć o tym, że z powodu przedłużonego Chińskiego Nowego Roku, sklep GearBest będzie realizował wysyłki z magazynów w Chinach dopiero po. Wysyłka towarów z(np. z Francji, Polski, itd.) będzie realizowana w trybie standardowym. Dołącz do naszej grupy na Facebooku gdzie na bieżąco wrzucamy kupony i promocje na produkty z Chin.