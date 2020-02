ZTE i LG nie pojawią się na ważnych targach. Wszystko przez chińskiego wirusa

Firmy miały pokazać między innymi nowe smartfony.





chińska firma ZTE skrytykowała media , które rozpowszechniły informacje na temat odwołania przez producenta planów wystawienniczych na MWC w Barcelonie. Chińczycy będą obecni na miejscu i oprócz produktów pokażą także wszystkimi zainteresowanym najnowsze rozwiązania z zakresu sieci bezprzewodowych 5G.Dwie ogromne marki postanowiły jednoznacznie– Mobile World Congress odbywających się na terenie Barcelony. Chwilę po tym, jak chińskie ZTE poinformowało o przesunięciu swoich premier produktowych, to samo zdecydowało się zrobić LG. Koreański producent, który w Barcelonie miał pokazać nowości sprzętowe zrezygnował z tego procederu i w oficjalnym oświadczeniu zaznaczył, że zrobi to w nadchodzących miesiącach. Organizacja GSMA organizująca co roku targi w hiszpańskim mieście jest jednak pozytywnie nastawiona w kwestii odbycia się samej imprezy.W oświadczeniu LG można przeczytać, iż. Tego typu decyzja ma zapobiec niepotrzebnemu narażeniu setek pracowników LG na podróże zagraniczne. Koreańczycy powołują się także na zalecenie ekspertów do spraw zdrowia. Co ciekawe,. Richard Lai z serwisu Engadget China przekazał, iż Chińczycy nie zaproszą mediów do Barcelony, jednak będą wystawiać się ze swoimi produktami na samych targach.GSMA jasno oświadcza, iż ma zamiar kontynuować organizację targów. Osoby odpowiedzialne za MWC zapewnią na miejscu dodatkowe wsparcie medyczne, zwiększą częstotliwość sprzątania oraz dezynfekcji, a także zrobią wszystko, aby targi przebiegały bez zakłóceń – data pozostaje bez zmian,W oficjalnym oświadczeniu GSMA można przeczytac, iż organizatorzy zadbają o środki do dezynfekcji w "punktach kontaktowych", a także rozwieszą dodatkowe bannery przypominające o higienie. Zmianom ulegną także mikrofony przeznaczone dla mówców na konferencjach. Każda z operacji ma być zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.. W kwestii obecności nie ma żadnych innych komentarzy ze strony gigantów takich, jak Samsung czy Huawei. GSMA nie może sobie pozwolić na to, aby kolejni partnerzy odwołali swoje prezentacje oraz zrezygnowali z wykupionego wcześniej miejsca.Oby wszystko odbyło się tak, jak należy.Źródło: DT