32 ciekawe gadżety z AliExpress za mniej niż 15 zł

Garść przydatnych akcesoriów.

2. Mini przycinarka do papieru

3. Zestaw sztućców dla dzieci i nie tylko

4. Mikro zapalniczka - brelok

5. Wodoodporny zegarek na "klockowej" bransolecie

6. Kostka antystresowa Xiaomi Mitu Cube

7. Kabel USB Typu C w oplocie, z "niezniszczalną" końcówką

8. Tripod z samowyzwalaczem Bluetooth

9. Elastyczny stojak - wysięgnik na smartfon

10. Cyfrowy termometr do potraw

11. Magnetyczna podkładka na narzędzia

12. Kubek 350 ml, do którego przyczepisz klocki LEGO

13. Znikopis - rysownik dla dzieci

14. Długopis z funkcją suwmiarki dla majsterkowicza

15. Zapalniczka palnikowa

16. Mini nożyk w breloku a la nieśmiertelnik

17. Kieszonkowy mikroskop z powiększeniem 60x i oświetleniem

18. Breloki Pocket POP! dla geeków

19. Ładowarka Quick Charge na 4 urządzenia

20. Taśma typu organizer na rzep - do 5 metrów długości

21. Mini latarka LED akumulatorowa

22. Podajnik na wykałaczki

23. Pierścień / stojak dla smartfonu

24. Ładowarka bezprzewodowa QI

25. Stojak na smartfon

26. Stalowe słomki wielorazowe z etui i czyścikiem (4 sztuki)

27. Transmiter Bluetooth do samochodu

28. Ładowarka samochodowa z Quick Charge 3.0

29. Zestaw wkrętaków Torx 25 w 1

30. Organizer na kable

31. Czytnik kart SD i micro SD na USB i micro USB z OTG

32. Przedłużacz jack 3.5 mm

Macie problemy z mechacącymi się ubraniami i "cicikami", które psują estetykę elementów garderoby? Taka prosta golarka do ubrań to doskonałe rozwiązanie tego problemu.Próbowaliście przyciąć kiedyś idealnie papier prezentowy nożyczkami? To wiecie, że jest to zadanie bardzo trudne. Jeśli jesteście fanami DYI, modelarstwa lub po prostu gadżeciarzami, to nie raz wykorzystacie możliwości tej taniej przycinarki.Zestaw trzech sztućców z uchwytami z mogących łączyć się ze sobą klocków to ciekawy element zastawy obiadowej dla najmłodszego członka rodziny lub... towarzysz wiosennych i letnich biwaków.Zapalniczka jest gadżetem, który w pewnych sytuacjach warto mieć przy sobie. Nigdy nie zapomnicie jej z domu, jeśli będziecie ją nosili przypiętą do kluczy, prawda?Tani zegarek cyfrowy dla dziecka, fana retro, klocków LEGO lub osoby, która ma spory dystans do siebie, a nie chce nonstop zerkać na godzinę wyświetlaną na ekranie smartfonu.Nie wiesz co robić z rękami w stresujących Cię sytuacjach? Lubisz bawić się czymś w dłoniach? Polubisz tę kostkę, obiecuję.Okablowania nigdy za wiele. Jeden kabelek możecie trzymać w domu, inny w plecaku lub torbie, a jeszcze inny w samochodzie. Ten kabel ma oplot i końcówkę, którą nie sposób uszkodzić przez wyginanie przewodu.Obowiązkowy gadżet każdego miłośnika fotografii mobilnej oraz osoby, której podstawowym aparatem fotograficznym na wakacjach jest smartfon.Po co kłaść smartfon na blacie biurka i ciągle się po niego schylać, skoro można trzymać go na wygodnym wysięgniku, na przykład obok monitora?Must have w każdej kuchni, w której gotuje się coś więcej niż wodę i zupki z kubka. Serio panowie, zapytajcie pań.Lubisz majsterkować? Wkurzasz się na wiecznie spadające z blatu stołu śrubki? Kładź je na macie magnetycznej wraz z innymi drobnymi narzędziami i końcówkami do śrubokrętów i zapomnij o tego rodzaju zmartwieniach.How cool is that?! Do tego w pełni funkcjonalnego kubka na napoje wlejecie nie tylko gorącą herbatę lub kawę, ale przyczepicie do niego także... klocki. Kubek jest kompatybilny z klockami LEGO, K'NEX, KRE-O, Mega Bloks, Pixel Blocks i kilkoma innymi. Kubek przyjdzie do Was z 3-4 losowymi blokami w gratisie.Nowoczesne znikopisy Xiaomi kosztują nieco więcej, ale w cenie do ok. 15 złotych kupicie nowoczesne znikopisy mniej znanych firm. 8,5-calowy ekran to interaktywna tablica rysunkowa, na której dzieci wyzwalać mogą swoją kreatywność. Rodzice dla odmiany mogą pozostawiać na nich swoim pociechom listę obowiązków na dany dzień!Co tu dużo pisać? Ot, solidny długopis z bonusową, przydatną funkcją.Być może potrzebujecie zapalniczki o nieco większej sile rażenia. Jeśli tak, to z pomocą przychodzi zasilana benzyną zapalniczka palnikowa z regulacją długości płomienia. Do wyboru różne kolory.Jeśli uważacie scyzoryki Victorinoxa za zbyt duży wydatek, to być może spodoba się Wam ten kompaktowy nożyk.Oto propozycja dla osób ciekawych świata. Ten doprawdy miniaturowy mikroskop pozwala oglądać przeróżne przedmioty pod 60-stopniowym przybliżeniem. Dodatkowo, dysponuje on lampką UV która pozwala weryfikować na przykład oryginalność banknotów.Bo przy każdym kluczyku powinien wisieć fajny brelok. Być może zainteresuje Was któryś z szerokiej gamy gadżetów ze świata popkultury.Naprawdę nie ma sensu korzystać z kilku różnych ładowarek do ładowania wielu urządzeń na raz, skoro można skorzystać z jednej. Być może w zastosowaniach domowych warto mieć jedną, lepszą ładowarkę, ale za taki sprzęt inni ozłocą Was w szkolę, na uczelni lub w trakcie wspólnych wyjazdów.Zrobicie w końcu porządek z kablami przy Waszym biurku i w komputerze?!W każdym domu prędzej czy później zabraknie prądu w wypadku awarii. Uwierzcie mi, nie chcecie rozładowywać w takiej sytuacji baterii w swoich smartfonach. Latarka w każdym domu po prostu być musi. Oto jedna z najlepiej świecących w tej klasie cenowej.Wyciąganie wykałaczek ze zwykłych pojemników nie jest wygodne. Ze specjalnego pudełeczka wyposażonego w aktywowany przyciskiem podajnik - wręcz przeciwnie.Sam nie używam, ale wiem, że wiele osób nie potrafi się bez niego obejść. Ten pierścień umożliwia obsługę niemal każdego smartfonu jedną ręką - bez obawy o to, że cenne urządzenie wyląduje na ziemi. Dodatkowo pełni funkcję stojaczka.W cenie do 15 złotych kupić można bezprzewodową ładowarkę współpracującą z urządzeniami wykorzystującymi najpopularniejszy standard QI. Moc ładowania to 10 W. Wciąż więcej, niż ładowarki, które Apple dołącza do swoich najtańszych smartfonów.Oto najtańszy sposób na wygodne oglądanie filmów na smartfonie w trybie panoramicznym - w pociągu, na biurku, gdziekolwiek!Bardzo wiele mówi się w dzisiejszych czasach o byciu eko. Wielorazowe słomki wykonane ze stali nierdzewnej są nie tylko eleganckie, ale także pozwalają ograniczać bezsensowne zużycie plastiku. Jeśli chcecie zmieniać świat, zacznijcie od siebie.Jeśli jeździcie starszym modelem samochodu lub po prostu nowym, który nie został wyposażony w Bluetooth, skorzystajcie z transmitera. Wpięty w gniazdo zapalniczki i podłączony do car audio przez port AUX umożliwi Wam odtwarzanie muzyki ze Spotify i innych źródeł. W bonusie: port ładowania 2.1 A.W wielu samochodach nie ma portów USB umożliwiających ładowanie smartfonów, a jeśli są już obecne, to mają fatalną moc wyjściową. Za 10 złotych kupicie ładowarkę samochodową wpinaną go gniazda 12 V, która oferuje Quick Charge 3.0 i ładuje maksymalnie dwa urządzenia, spośród których jedno ładowane będzie prądem o natężeniu 3.1 A.Taki zestaw wkrętaków powinien znaleźć się na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego. 10 złotych za wkrętak z aż 25 najczęściej wykorzystywanymi końcówkami to cena z gatunku "jak za darmo". Naprawdę warto - niezależnie od tego czy jesteście miłośnikami majsterkowania, czy raz na pół roku dokręcacie jakąś śrubkę.Organizer kabli przyda się na każdym biurku, najlepiej w komplecie z opaskami zaciskowymi na kable. Schludne biurko to biurko, przy którym się lepiej pracuje (i bawi).Nie każdy komputer stacjonarny i nie każdy laptop mają wbudowane czytniki kart pamięci. Można to bardzo łatwo rozwiązać wydając 10 złotych na czytnik kart SD i Micro SD w formie przypominającej pendrive'a. Dodatkowa zaleta? Współpraca z USB OTG - można go podpiąć do smartfonów.Przedłużacz jack 3.5 mm przyda się niemalże każdemu - do wygodniejszego korzystania ze słuchawek podłączonych do karty dźwiękowej z tyłu obudowy lub jeszcze wygodniejszego usytuowania głośników komputerowych.