Nintendo Switch - czy nadal warto kupić hybrydową konsolę?

Intrygujący sprzęt dla graczy.

Gry na wyłączność

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Maker 2

Dla kogo Nintendo Switch?

Ogromną siłą konsoli jest możliwość zabrania Wiedźmina, Diablo, czy Fify w podróż. Mowa oczywiście o tzw. casualowych graczach. Fani marki docenią tytuły ekskluzywne, o których porozmawiamy za chwilę. Należy jednak pamiętać, że podczas przygód Geralta z Rivii nie zobaczymy tak wielu detali i pięknych krajobrazów, jakie można podziwiać, grając nawet na podstawowej wersji PlayStation 4, nie mówiąc o PS4 Pro, czy Xbox One X. To nie ten poziom. Nintendo po prostu broni się możliwością grania poza domem. Czy to wystarczy? Należy zapytać niemal 53 mln właścicieli.Biblioteka gier ekskluzywnych to jeden z najważniejszych czynników przy wyborze konsoli. Bogactwo tytułów na wyłączność od lat było ogromnym atutem Nintendo. W przypadku Switcha jest podobnie. Popularny Link z The Legend of Zelda, Mario, czy Donkey Kong to postacie, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Jeżeli są bohaterami wysoko ocenianych produkcji...przepis na sukces gotowy. Oto kilka gier, przy których można odpłynąć na długie godziny.Niesamowita przygoda w otwartym świecie. Link próbuje odkryć prawdę o wydarzeniach w Królestwie Hyrule. Gra jest mocno ukierunkowana na eksplorację. Nie zabraknie również mechanik rodem z RPG, a także ekscytującej, a zarazem wymagającej walki. Jedna z najwyżej ocenianych gier 2017 roku. Wiemy już, że powstaje sequel, lecz twórcy nie ujawnili daty premiery.Najpopularniejszy hydraulik świata wyrusza w fantastyczną przygodę. Nie zabraknie starych przyjaciół, a także nawiązań do produkcji z dawnych czasów. Fani Mario poczują się tu jak w domu. To jedna z tych gier, przy których cała rodzina może bawić się doskonale.Fantastyczna bijatyka, w której występuje cała plejada postaci znanych ze świata gier. Wśród nich Mario, Pikachu, Pac-Man, Cloud, Solid Snake, Bayonetta i wiele innych. Każda ma swoje unikalne umiejętności, co czyni tę produkcję niezwykle różnorodną. Doskonała pozycja na krótką przerwę w codziennych obowiązkach.Bardzo oryginalna produkcja, która umożliwia projektowanie własnych poziomów w uniwersum Mario. Można je udostępnić innym graczom. Ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Pozycja obowiązkowa dla miłośników niełatwych wyzwań.To tylko niektóre spośród wielu imponujących tytułów. Fani Mario sięgną również po, a także. Natomiast entuzjaści pokemonów odkryją Pokémon: Let's Go i. Nie brakuje również gier niezależnych, które cieszą się ogromną popularnością. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.Po Nintendo Switch powinni sięgnąć przede wszystkim gracze, którzy od wielu lat korzystają z urządzeń japońskiego producenta. Znani bohaterowie powracają w wielu znakomitych produkcjach. Konsola będzie również doskonałą propozycją dla osób, które uwielbiają zabawę w trybie przenośnym. To zdecydowanie najlepszy handheld na rynku.Nieco zawiedzeni mogą się czuć gracze, którzy oczekują wysokiej jakości grafiki w znanych produkcjach multiplatformowych. Jednak te ekskluzywne prezentują się nad wyraz atrakcyjnie. Przed zakupem warto mieć na uwadze, że podstawowy kontroler (grip połączony z joyconami) nie należy do najbardziej ergonomicznych.W sprzedaży znajduje się dużo bardziej przyjazny w obsłudze –. Doskonale funkcjonuje również pad. Warto dodać, że na rynku pojawiła się nieco tańsza edycja konsoli – Nintendo Switch Lite. To wersja bez stacji dokującej, która oferuje wyłącznie możliwość gry w trybie przenośnym.