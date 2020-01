Redmi Note 8 Pro z obsługą NFC dostępny w świetnej cenie

NFC i mocna bateria na pokładzie.



Xiaomi Redmi Note 8 Pro to udany telefon, który zadowoli niejednego użytkownika. Dzisiaj w GearBest można go kupić w naprawdę fajnej cenie.



Redmi Note 8 Pro - kompletny smartfon



Telefon jest napędzany najnowszym procesorem MediaTek Helio G90T (8-rdzieniowy układ, taktowanie do 2,05 GHz), który wbrew początkowym obawom, jest nie tylko wydajny ale i energooszczędny.





4500 mAh – jak dotąd to najwyższa pojemność akumulatora w serii Redmi Note. Smartfon oferuje wiele dodatkowych funkcji wspomagających wydajność, np. tryb oszczędzania energii oraz inteligentną regulację jasności. Ponadto, wspiera 18W ładowanie, multifunkcyjny moduł NFC, funkcję IR blaster i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.





Smartfon pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5 zarówno na tylnym, jak i przednim panelu, aby zabezpieczyć smartfon w razie upadku. Smartfon spełnia standard IP52 i oferuje skuteczną ochronę przed zachlapaniem. Szczegółowy test tego modelu znajdziecie



Aby dokonać zakupu, przejdź na stronę GearBest.com, dodaj produkt do koszyka, a podczas finalizacji zamówienia podaj kod zniżkowy: GBNOTE8P8



Smartfon wysłany zostanie z magazynu w Hong Kongu.



Xiaomi Mi 9T - smartfon przesuwający granicę między średniakami a flagowcami



Model, który jest hitem sprzedaży już od kilku miesięcy. Urządzenie wyposażono w ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2340 pikseli i przekątnej 6.39-cala. Z wyświetlaczem zintegrowano czytnik linii papilarnych, a tylna część obudowy smartfonu została pokryta szkłem z teksturą imitującą płomienie. Xiaomi Mi 9T to smartfon o wydajność którego dba układ Snapdragon 730. Nie zabrakło wsparcia dla funkcji Game Turbo 2.0, która ma poprawiać reakcję smartfonu na dotyk, a także zwiększać wydajność połączenia sieciowego.



