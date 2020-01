Amerykańskie sankcje nie przeszkodziły.





W sieci pojawiły się najnowsze raporty Huawei wyprzedził Apple, stając się drugim producentem smartfonów na świecie. Jednocześnie Samsung utrzymał pozycję lidera.



Tak dobra sprzedaż urządzeń Huawei może być zaskoczeniem, szczególnie biorąc pod uwagę amerykańskie sankcje nałożone na chińskiego giganta, które skutecznie ograniczają mu działania na wielu rynkach. Wojna handlowa i obawy o bezpieczeństwo narodowe doprowadziły do sytuacji, w której firmy z USA nie mogą współpracować z Huawei i dostarczać im swoich technologii.



Zbawieniem dla Huawei okazał się rynek wewnętrzny gdzie firma ma blisko 40% udziałów. Według Strategy Analytics globalna sprzedaż smartfonów Huawei w 2019 roku osiągnęła poziom 240,5 mln szt. wobec 205,8 mln szt. sprzedanych rok wcześniej. Oznacza to, że firma ma aktualnie 17% rynku urządzeń mobilnych.



