POCO X2 to klon innego smartfona? Na to wygląda

Fani mogą być rozczarowani.





Nowy smartfon oznaczony jakozbliża się wielkimi krokami – jego premiera odbędzie się już 4 lutego bieżącego roku. Fani marki mogli spodziewać się, iż zostaną zaskoczeni, jednak jeśli plotki się potwierdzą, to tak się nie stanie. Do sieci przedostały się zdjęcia wskazujące na specyfikację oraz wygląd samego urządzenia. Na pierwszy rzut oka faktycznie wygląda to na nowy sprzęt, ale jeśli przyjrzeć się bliżej, to w przypadku POCO X2 mamy do czynienia po prostu z klonem modelu Redmi K30 POCO X2 ma zostać wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,67 cala działający w rozdzielczości 2400 x 1080 px –. Za sprawne działanie urządzenia ma odpowiadaćwraz z 6 lub 8 GB pamięci RAM a także od 64 do 256 gigabajtów miejsca na dane użytkownika. Długi czas pracy na jednym ładowaniu zapewnize wsparciem dla szybkiego ładowania.Na tylnej obudowie POCO X2 znajdzie się miejsce naoraz drugie „oczko” o rozdzielczości 8 megapikseli. Producent dorzuca do tego pakietu także trzeci aparat przeznaczony do zdjęć makro.Ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt? Cena będzie bardzo zbliżona do tej, która została ustalona przy premierze modelu Redmi K30. Za wariant POCO X2 z 64 GB pamięci oraz 6 GB pamięci RAM trzeba będzie zapłacić mniej więcej 265 dolarów –. Inne warianty będą oczywiście stosownie droższe.Wiele osób może być zawiedzionych tym, iż. To raczej sprytny zabieg mający na celu zwiększenie sprzedaży konkretnego modelu smartfona.Bardzo możliwe jednak, że producent zaskoczy nas czymś o czym nie mamy pojęcia. I to już za kilka dni.Źródło: Android Authority