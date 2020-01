Będzie problem z dostępnością sprzętów Apple? Wszystko przez chińskiego wirusa

Co się dzieje?





Apple może być kolejny podmiotem, który straci na epidemii chińskiego koronawirusa . Amerykańska firma posiada dostawców w rejonie Wuhan i podjęła już kilka środków ostrożności. Jednym z nich jest zamknięcie jednego sklepu na terenie Państwa Środka oraz skrócenie godzin w innych punktach sprzedaży detalicznych. Tim Cook poinformował, iż korporacjado swoich smartfonów i obecnie stara się pracować tak, aby zrekompensować sobie wszystkie możliwe straty produkcyjne.Mniej oczywiste i trudne do przewidzenia jest jednak to, jak wirus wpłynie na dostawców w innych częściach Chin. Wszystko to dlatego, iż rządzący przedłużyli świąteczną przerwę z końca stycznia aż do 10 lutego, co znacząco opóźni uruchomienie wszystkich fabryk Apple. Tim Cook twierdzi jednak, iż firma analizuje całą sytuację i zdecydowała się także na ograniczenie podróży służbowych pracowników do możliwie najbardziej zagrożonych miejsc. Apple oprócz ograniczenia godzin pracy stawia również naKomentarz Tima Cooka dotyczący całej sytuacji pojawił się w momencie, w którym Apple odnotowało rekordowe przychody w pierwszym kwartale fiskalnym , który zakończył się 28 grudnia. Chiny są obecnie jednym z najważniejszych rynków dla Apple: od 2015 roku właśnie w tym państwie sprzedaje się więcej iPhone’ów niż na terenie USA.Warto przypomnieć, iż pomimo tego, że Apple projektuje swoje smartfony na terenie USA,. Wielu pracowników często podróżuje między regionami, a siedzibami głównymi Apple – to rodzi ryzyko infekcji oraz problemów. Rozprzestrzeniający się w Chinach. A do takiej sytuacji firma zdecydowanie nie może dopuścić.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować rozwój całej sytuacji. Na problemie z epidemią cierpi nie tylko Apple, ale również inni producenci elektroniki.Źródło: CNET