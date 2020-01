Rusza akcja serwisowa hulajnóg Xiaomi w Polsce!

Najpewniej obejmuje Wasze urządzenie.





Winny nie jest zaczep, a użytkownicy - twierdzi Xiaomi

Wygląda na to, że firma Xiaomi w końcu ma zamiar zrobić coś z problemem pękających zaczepów w hulajnogach Xiaomi M365. W Polsce rusza wielka akcja serwisowa, w ramach której zaczep kierownicy wykonany z niezbyt trwałego stopu aluminium zastąpiony zostanie zaczepem ze stali nierdzewnej. Jeśli kupiliście hulajnogę Xiaomi w ostatnim czasie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że załapiecie się na darmowe ulepszenie pojazdu.dotyczy urządzeń wyprodukowanych pomiędzy sierpniem 2017 i październikiem 2018 roku. Aby sprawdzić, czy Wasz sprzęt jest nim objęty, udajcie się pod ten adres i wpiszcie numer seryjny swojej hulajnogi. Znajdziecie go na pudełku lub na hulajnodze, na lewo od stopki.W ramach akcji serwisowej mogą zostać sprawdzone nieodpłatnie także inne elementy urządzenia pod kątem poprawnego działania - warto to wykorzystać.Co ciekawe, chiński producent jako winnych "ograniczonej liczby usterek" wskazuje samych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Do pękania miało dochodzić głównie w sytuacjach, w których użytkownicy na własną rękę usztywniali kolumnę kierownicy, aby zniwelować czasem całkiem spore luzy. W ten sposób powstawały naprężenia prowadzące do pękania aluminium.Przy okazji akcji serwisowej Xiaomi wyemitowało na YouTube film, w którym. Dowiadujemy się z niego, że udźwig urządzenia to maksymalnie 100 kilogramów, że na hulajnodze może jeździć jedna osoba w odpowiedniej odzieży ochronnej, oraz że na kierownicy nie powinno się wieszać żadnych przedmiotów, które mogłyby ją zbytecznie obciążać.