27 przydatnych i tanich gadżetów Xiaomi z AliExpress

Niedrogie gadżety Xiaomi.

1. Szczotka toaletowa Mijia Yijie

2. Soniczna lampa Xiaomi Sothing przeciwko komarom

3. Miska Xiaomi Petkit dla zwierzaka, z wbudowaną wagą

4. Zegarek Xiaomi Qingping z budzikiem, termometrem i pomiarem wilgotności

5. Trymer / maszynka do golenia Xiaomi Enchen

6. Szczoteczka soniczna Xiaomi Mijia T100

7. Szczotka elektryczna do oczyszczania twarzy Xiaomi Mini

8. Golarka elektryczna Xiaomi Enchen BlackStone 3D

9. Maszyna do ultradźwiękowego czyszczenia okularów Mijia Youpin EraClean

10. Mini odkurzacz samochodowy Mijia Cleanfly FVQ

11. Mop z pojemnikiem na wodę Xiaomi Deerma

12. Nowoczesny znikopis Xiaomi Mijia LCD Blackboard

13. Bezprzewodowa myszka z Wi-Fi i Bluetooth

14. Inteligentna waga Xiaomi Smart Scale 2

15. Zestaw śrubokrętów precyzyjnych 24 w 1

16. Zestaw ładowarka bezprzewodowa z lampką nocną Xiaomi Zhiji

17. Zapalniczka bezogniowa Mijia Beebest

18. Tania lampka biurkowa Xiaomi Yeelight

19. Trymer do nosa i uszu Xiaomi Mijia Soocas

20. Multitool Xiaomi Mijia Nextool 10 w 1

21. Termometr elektroniczny Xiaomi Mijia

22. Detektor dymu Xiaomi Mijia Honeywell

23. Latarka Xiaomi Solove X3

24. Urządzenie łagodzące objawy ugryzień komarów

25. Ładowarka indukcyjna Qi Xiaomi 27 W

26. Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Redmi Airdots - wersja europejska

27. Opaska Xiaomi Mi Band 4

Każdy król zasługuje na piękne królewskie insygnia. Jeśli czujecie się w swoim mieszkaniu niczym jego władcy, to powinniście też dysponować berłem. Gustowne berło, które wielu nazywa po prostu szczotką do toalety, znajdziecie w ofercie Xiaomi.Wygląda jak kaktus, ale to soniczna lampka odstraszająca komary. Wiem, że na razie nikt nie ma problemu z tymi okropnymi stworzeniami, ale nadciąga wiosna, a wtedy...Osoby posiadające domowe zwierzęta wiedzą jak ważne jest dbanie o ich odpowiednią dietę. To zadanie jest łatwiejsze z elegancką miską Xiaomi dysponującą wbudowaną wagą.Domowa stacja pogodowa od Xiaomi cieszy się ogromną popularnością. Jest funkcjonalna, ładnie wykonana, niewielka i tania.Każdy pan powinien dysponować dobrą maszynką do golenia i trymerem. Xiaomi Enchen to jedno z najtańszych urządzeń godnych polecenia.O stałe zęby należy dbać z największą starannością - nowe nikomu z nas nie wyrosną! Pomoże w tym niedroga szczoteczka soniczna od Xiaomi. Jeśli nie korzystaliście nigdy ze sprzętu tego typu, to teraz nadarza się ku temu doskonała okazja.Tak, to działa. Ten przebój sprzedażowy pozwala skutecznie usuwać ze skóry twarzy martwy naskórek. Tani sposób na ładną cerę.Xiaomi ma w swojej ofercie także ciekawą golarkę elektryczną z mini trymerem do twarzy. Jeśli poprzednia nie przypadła Wam do gustu, to może ta przypadnie?Oto bardzo eleganckie i minimalistyczne urządzenie do przechowywania okularów, które pełni funkcję ultradźwiękowego czyścika. Wystarczy włożyć do niego okulary, aby usunąć z nich wszelkie drobiny, które mogłyby doprowadzić do porysowania szkieł.Xiaomi ma w swojej ofercie wiele przeróżnych odkurzaczy, a ten jest najmniejszym z nich. Mijia Cleanfly FVQ pomoże skutecznie odkurzyć wnętrze samochodu, ale przyda się też w trakcie odkurzania mebli w mieszkaniu. Sprzęt zasilany jest z gniazdka zapalniczki w aucie, ale opcjonalnie sprzedawany jest także ze zwykłym zasilaczem sieciowym.Korzystanie z mopa do podłogi może być wygodne. Ważący zaledwie 750 gramów mop Xiaomi dysponuje zintegrowanym pojemnikiem na wodę, który znacząco skraca czas sprzątania eliminując potrzebę wykorzystywania wiadra.Pamiętacie znikopisy z lat 90'? Xiaomi ma w swojej ofercie nowoczesną wersję kultowego gadżetu z ekranem LCD, która spodoba się dzieciom. Xiaomi twierdzi, że tablica pomoże redukować ilość zużywanego na świecie papieru - podobnie z resztą jak klasyczne rysopisy.Tania komputerowa myszka bezprzewodowa o ciekawym wyglądzie.Sprawdza wagę użytkownika i potrafi mierzyć zawartość tkanki tłuszczowej w organiźmie (niezbyt dokładnie, ale potrafi wskazać trend). Do tego wygląda nowocześnie i jest tania. Czego chcieć więcej?Po co kupować po jednym śrubokręcie i nonstop jeździć po kolejne do sklepu, skoro można kupić zestaw śrubokrętów precyzyjnych Xiaomi Mijia Wiha i mieć problem z głowy?Ładowarka bezprzewodowa z tacką jest praktycznym gadżetem, który można postawić na półeczce koło łóżka, a dołączana do niej lampka bezprzewodowa prezentuje się fenomenalnie i... można ładować ją na ładowarce indukcyjnej.Zgubny nałóg zmusza Cię często do palenia na wietrze? Spraw sobie zapalniczkę bezogniową, która będzie działała w każdych warunkach. W razie potrzeby naładujesz ją poprzez złącze USB.Xiaomi Yeelight odpowiada za tworzenie naprawdę świetnej jakości produktów oświetleniowych. Jednym z nich jest ta minimalistyczna, elegancka i rewelacyjnie świecąca lampka LED, którą teraz nabyć można w cenie poniżej 50 złotych. Dodatkowym jej atutem jest klips umożliwiający mocowanie do półki.Panowie, warto o siebie dbać. Pomoże w tym trymer usuwający zbędne owłosienie z nosa i uszu.Dużych rozmiarów multinarzędzie przyda się każdemu miłośnikowi survivalu, górskich wędrówek i wszystkim złotym rączkom.Termometr jest obowiązkowym akcesorium w każdym domu. Proponowane akcesorium od Xiaomi dysponuje czytelnym wyświetlaczem, który docenią osoby starsze i dysponujące słabszym wzrokiem.Inteligentny detektor dymu wykryje pożar i powiadomi o nim mieszkańców chronionego domu lub mieszkania poprzez aplikację mobilną.Latarka to gadżet, z którego korzysta się rzadko, ale warto nim dysponować w razie sytuacji awaryjnych. Polecam kosztującą ok. 55 złotych latarkę Xiaomi z akumulatorem 3000 mAh - świeci naprawdę doskonale. Tak, wiem, smartfony też mają "latarki", jednakże rzucane przez nie światło w terenie przydaje się słabo, a świecąca dioda pobiera zawrotne ilości mocy.Denerwują Was komary w trakcie wiosennych, letnich i jesiennych spacerów? Noście w kieszeni praktyczny gadżet, który zredukuje swędzenie po ugryzieniu. Użytkownicy twierdzą, że działa.Ładowarki indukcyjne są uznawane za wolno ładujące, ale spójrzcie tylko na ten sprzęt z oferty Xiaomi. 27 W dostarczanej mocy zawstydza niejedną konwencjonalną szybkoładowarkę.Popularne i cenione słuchawki TWS od Xiaomi w europejskiej wersji sa tanim sposobem na oswojenie się z technologią bezprzewodową i porzucenie zbędnych kabli. Warto.Naprawdę wciąż jej nie kupiliście? Do dzieła!