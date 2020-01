Świat pokocha najnowsze tanie słuchawki bezprzewodowe od Xiaomi

Kawaii!





Xiaomi ma już w swojej ofercie tanie słuchawki bezprzewodowe. Xiaomi Airdots TWS sprzedają się doskonale, co skłoniło producenta do poszerzenia swojej oferty niedrogich urządzeń tego typu. Do sklepów trafiły właśnie nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które ze względu na swój design potrafią wywołać uśmiech na twarz. Sprzęt Xiaomi z linii Line Friends kosztuje zaledwie 189 juanów, czyli ok. 108 złotych.Xiaomi Line Friends True Wireless są w stanie działać nieprzerwanie przez 3.5 godziny, co w praktyce według producenta ma zapewnić ok. 6 dni typowej pracy. Obudowy słuchawek uszczelniono przed szkodliwym działaniem potu i deszczu, co potwierdza norma wodoszczelności IP5X., co jest niemałym zaskoczeniem jeśli uwzględnić niewysoką cenę gadżetu.Urocze i ważące zaledwie 4 gramy słuchawkido sprzedaży trafiły w dwóch wersjach - Brown i Sally. Oba warianty różnią się od siebie przede wszystkim wykonaniem etui, które pełni jednocześnie funkcję ładowarki. W jednym przypadku jest ono stylizowane na misia, w drugim zaś na kaczuszkę. Wersje odróżnić można także za sprawą niewielkich rysunków umieszczonych na każdej ze słuchawek, które przedstawiają rzeczone zwierzątka.Nieco drożej niż w cenie sugerowanej słuchawki Xiaomi Line Friends True Wireless nabyć możecie na AliExpress, pod tym adresem Nie wiem co sądzicie na ich temat, ale moim zdaniem są naprawdę świetne. Z pewnością je zamówię i dam Wam znać jak grają!