Koszt wymiany ekranu to nawet 50% wartości smartfonu. Sprawdź aktualne ceny u czołowych producentów

Sprawdzamy, ile kosztuje naprawa topowych smartfonów.

Przypomina mi się przy tej okazji zasłyszana stara historia, która pokrótce wygląda następująco: jeśli w autobusie wypadnie nam telefon i pęknie wyświetlacz, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów związanych z naprawą. Inaczej będzie, jeśli zostaniemy niefortunnie popchnięci przez współpasażera i następstwem tego będzie zbity ekran w smartfonie. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji powinien uznać nasze zgłoszenie i zakwalifikować urządzenie do bezpłatnej naprawy. Inną kwestią są tzw. uszkodzenia niepełne, np. pajączek na wyświetlaczu - w wielu przypadkach niepodlegające bezpłatnej naprawie.Większość z nas stara się zabezpieczać swoje telefony stosując różnego rodzaju etui, naklejane utwardzane szkła na ekran, lecz nawet one nie gwarantują 100% ochrony. Nawet tak pozornie bezpieczne urządzenie może upaść na tyle niefortunnie, że będziemy zmuszeni odwiedzić serwis.Przypominam, że firmy podczas akcji marketingowych lub przy okazji niektórych pre-order’ów, dołączają czasem pakiet, zawierający jednorazową bezpłatną naprawę wyświetlacza. Obowiązuje ona zwykle przez 3, 6 lub nawet 12 miesięcy od zakupu smartfona. Warto zatem szukać oferty, w której producenci stosują takie rozwiązanie - co jakiś czas zdarzają się okresowe promocje.Rzeczą oczywistą jest, że najdroższa wymiana ekranu dotyczy urządzeń posiadają najwyższą cenę rynkową. Liderem w tym segmencie jest Samsung - model Fold (w cenie 9 000 zł), w którym ekran wewnętrzny kosztuje 2 659 zł, a zewnętrzny 569 zł.Egzemplarzem posiadającym obecnie najdroższą usługą serwisową związaną z naprawą wyświetlacza jest Galaxy Note 10+ . Największy procentowy udział kosztu wymiany ekranu w obecnej cenie telefonu dotyczy Galaxy S10e i wynosi aż 37%. Model ten został jednak poddany bardzo dużej obniżce (o 27%) w porównaniu do ceny z debiutu rynkowego.

Huawei

Xiaomi

Apple

Pozostali wybrani producenci

Wydaje się, że w przeddzień nadchodzącej premiery serii S20, w przeciągu kilkunastu tygodni wszystkie modele S10 z poprzedniego roku powinny pojawić się w nieco niższych cenach. Co ciekawe, w trakcie naprawy ekranu w autoryzowanym serwisie mamy zagwarantowaną wymianę baterii gratis.Na chwilę obecną brak danych dotyczących wymiany ekranu w Mate 30 Pro . Przypomnę jednak, że producent w tym modelu gwarantuje obecnie VIP Serwis, zawierający jednorazową darmową wymianę ekranu w przypadku uszkodzenia w ciągu 6 miesięcy od zakupu. Z nieoficjalnych informacji, które udało mi się uzyskać, wynika, że Huawei zamierza bardzo indywidualnie (pro-kliencko) podchodzić do tematu serwisowania Mate 30 Pro.Największą korektą cenową na dzień dzisiejszy (o 40%) został objęty model Mate 20 Pro, który debiutował w 2018 r. Bardzo atrakcyjnie wygląda również oferta P30 (debiut niespełna 10 miesięcy temu), którego zakup to wydatek rzędu 2 299 zł - obniżka w porównaniu do premiery o 23%. Naprawa wyświetlacza w tym egzemplarzu wiąże się z wydatkiem 707 zł.Największy spadek cen względem premiery dotyczy Mi Mix 3 - prawie 41%. Warto zwrócić uwagę na ofertę Mi Note 10 i Note 10 Pro, gdyż do 29 lutego 2020 r. trwa promocja, zawierająca jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza (w ciągu 6 miesięcy od zakupu) w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.Obecnie Mi Note 10 można zakupić w kwocie 2 199 zł, czyli o 300 zł (12%) mniej względem pierwotnej ceny z listopadowego polskiego debiutu rynkowego.Modele iPhone 11 z 2019 r. jak na razie nie uległy żadnym redukcjom cenowym. Największa zniżka dotyczy generacji 8 - wersji Pro, która obecnie pojawia się w kwocie 2 849 zł – spadek o 28% względem premiery z 2018 rJedną z najmniejszych relacji kosztów wymiany ekranu do obecnej ceny telefonu może pochwalić się Motorola One Zoom – jedyne 18%.W sklepach pojawia się już delikatna korekta cen względem oferty z premiery (4Q 2019 r.) modelów: Reno 2 (obniżka o 4%) Reno 2 Z (o 6%). Na znaczące przeceny w portfolio chińskiego producenta przyjdzie nam zapewne trochę jeszcze poczekać.W przypadku, znaczącej obniżce (14%) został poddany model Xperia 5, który debiutował podczas targów IFA we wrześniu 2019 r. Niestety nie udało się ustalić ceny wymiany wyświetlacza w smartfonach Sony w autoryzowanym serwisie CTDI. Z otrzymanych informacji wynika, że ostateczna kwota naprawy zależy od indywidualnej wyceny uszkodzeń. Szkoda, gdyż Xperia 1 dysponuje ekranem OLED 4K HDR Cinema Wide, który zapewne do najtańszych nie należy.W danych znajdujących się w poszczególnych tabelach można zauważyć pewną prawidłowość. Modele, które debiutowały w 1Q 2019 r. lub w 2018 r. w chwili obecnej straciły najwięcej na wartości (wyjątek S10+). Odwrotnie wygląda sytuacja ze smartfonami zaprezentowanymi na polskim rynku w 3Q 2019 r. i później. Większość produktów z tego okresu zostało poddane małej korekcie cenowej lub w ogóle nie uległo zmianie (Mate 30 Pro, iPhone 11 Pro, Note 10+).Dla ścisłości, koszty związane z wymianą wyświetlacza podane w infografikach można nieznacznie obniżyć. Na rynku znajdziemy przecież szeroką ofertę usług świadczonych przez różnego rodzaju nieautoryzowane serwisy. Załóżmy jednak, że wymieniliśmy rozbity ekran w zewnętrznym serwisie w czasie obowiązywania gwarancji, a następnie po pewnym czasie pojawił się problem z płytą główną w naszym smartfonie. W tej sytuacji producent ma prawo odmówić nam bezpłatnej naprawy (płyty głównej), gdyż doszło do naruszenia regulaminu - ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych przez gwaranta. Dlatego zawsze rekomenduję korzystanie w okresie obowiązywania gwarancji producenta z usług serwisowych prowadzonych przez autoryzowane punkty.Całkowity koszt usługi wymiany ekranu podany w infografikach w głównej mierze jest uzależniony od części zamiennej (modułu wyświetlacza) i tzw. robocizny. Ale wiąże się też z konstrukcją samego telefonu, użyciem dodatkowych części np.: uszczelek, ramek, itp. oraz przeprowadzeniem testu szczelności dedykowanego urządzeniom certyfikowanym normą IP.Podane w infografikach ceny smartfonów pochodzą z największych sieci handlowych oraz dużych sklepów internetowych (stan na 23.01.2020 r.).