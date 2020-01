DVB-T2 w Polsce. O co chodzi? Czy trzeba wymienić telewizor?

Internauci pytają, my odpowiadamy.





1. Kiedy nastąpi zmiana sygnału nadawania w Polsce?

2. Jakiego dekodera potrzebuję, aby odbierać cyfrową telewizję naziemną po zmianach?

3. Czy telewizor musi mieć wbudowany dekoder DVB-T2?

4. Czy mój telewizor ma wbudowany dekoder DVB-T2?

5. Czym różni się sygnał DVB-T od DVB-T2?

Obecnie miliony Polaków oglądających telewizję wykorzystują wbudowane w telewizory lub zewnętrzne dekodery DVB-T. Urządzenia te pozwalają na bezpłatny odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Już wkrótce dekodery te okażą się bezużyteczne - wszystko przez zmianę standardu nadawania . Internauci zadają w sieci w związku z tym mnóstwo pytań, na które postanowiłem odpowiedzieć w tym właśnie miejscu.Zmiana wejdzie w życie przed 30 czerwca 2022 roku. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sugeruje, że nastąpi ona możliwie blisko tego terminu. Co ciekawe, kraje sąsiadujące z Polską, w tym Czechy, Niemcy i Austria już teraz korzystają z nowej generacji sygnału.Dekodery DVB-T z MPEG-4 zostaną zastąpione przez nowsze dekodery DVB-T2 z HEVC. To właśnie dekoder nowej generacji będzie niezbędny, aby móc w dalszym ciągu odbierać sygnał za darmo, w ramach abonamentu RTV Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nie. Jeśli Wasz obecny telewizor nie obsługuje nowszego standardu, nie ma powodów do paniki. Zamiast kupować nowy telewizor wystarczyło będzie nabyć znacznie tańszy dekoder obsługujący nowoczesny standard.Istnieje duże prawdopodobieństwo, że... tak! Według szacunkowych danych prognozowanych przez Związek Cyfrowa Polska, w 2019 roku w Polsce nawet ok. 62% telewizorów w gospodarstwach domowych dysponowało przystosowanym do odbioru nowego sygnału dekoderem. Jeśli nie jesteście pewni czy Wasz model go obsługuje wpiszcie nazwę swojego modelu urządzenia w Google i dołączcie frazę "DVB-T2" lub skontaktujcie się z działem pomocy technicznej producenta.Według tego samego raportu w ostatnich pięciu latach w naszym kraju aż 7 z 11,5 mln sprzedanych telewizorów umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Szacuje się, że w do 2022 roku aż 91% gospodarstw będzie dysponowało odbiornikami telewizyjnymi wspierającymi DVB-T2.Nowszy standard DVB-T2 wykorzystuje przede wszystkim nowocześniejsze kodowanie HEVC (H.265/MPEG-H part 2), które zapewnia identyczną jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszym zużyciu przepływności. W teorii nadawca będzie mógł emitować sygnał w jeszcze wyższej rozdzielczości i w lepszej jakości dźwięku. DVB-T2 cechuje się też większą pojemnością multipleksu (40 Mb/s w 8 MHz vs 24,88 Mb/s w 8 MHz), dzięki czemu w jego ramach mozna nadawać większą liczbę kanałów. Z racji zwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby sieci 5G sygnał nadawany będzie na częstotliwościach z zakresu 470-694 MHz.