Druga generacja Pocophone już w lutym. Czego możemy się spodziewać?

Wielka niewiadoma.





Jeśli interesujecie się smartfonowym rynkiem, to z pewnością pamiętacie głośny debiut Pocophone F1 . Urządzenie dysponowało wybitnymi wnętrznościami (Snapdragon 845 oraz akumulator o pojemności 4000 mAh) jak na swoją cenę – oscylowała ona bowiem w granicach 1500 złotych. Poznaliśmy właśnie przybliżoną datę premiery drugiej generacji mobilnego fenomenu.Stosunkowo niedawno spółka POCO stała się niezależnym bytem.Nie musieliśmy długo czekać na kolejne informacje od producenta. Jak się okazuje, nowy Pocophone zostanie zaprezentowany w lutym.Informacją podzielił się indyjski oddział POCO, bowiem to właśnie na tamtym rynku smartfon zostanie udostępniony w pierwszej kolejności. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie jego nazwa, ani specyfikacja – mamy do czynienia z wielką niewiadomą.Spodziewają się oni po raz kolejny urządzenia z niemalże topowym procesorem i baterią za stosunkowo niewielkie pieniądze. Jeśli POCO jakimś cudem sprosta wymaganiom, to będziemy mieli do czynienia z kolejnym hitem. W przypadku wyprodukowania przeciętnego smartfona… uważam że Pocophone drugiej generacji może przejść bez większego echa.Trudno też określić czy producent zdecyduje się na wypuszczenie telefonu na innym rynku niż indyjski.Źródło: POCO