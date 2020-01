Dobrze oceniane słuchawki bezprzewodowe Haylou GT1 TWS dostępne za 68 zł

Ciekawa promocja.





Sterowanie dotykiem

Bluetooth 5.0

Wodoszczelność w standardzie IPX5

Asystent głosowy kompatybilny z Siri, Google

Aktywna redukcja szumów DSP

Dynamiczny przetwornik 7,2mm

Czas odtwarzania muzyki: do 3,5 godziny

Czas czuwania: do 12 godzin

Czas ładowania słuchawek: ok 1,5 godziny

Czas ładowania powerbank: ok 2 godziny

Pojemność baterii opakowania (powerbank): 310 mAh

Pojemność baterii słuchawek: 43mAh

Czułość: 110±5dB

Pasmo przenoszenia: 20Hz-20000Hz

Nie chcesz przegapić kolejnych promocji?

Od kiedy Apple zaprezentowało pierwszą generację słuchawek bezprzewodowych AirPods, rynek tego typu urządzeń rozwija się bardzo dynamicznie. Okazuje się, że aby korzystać z wygodnych słuchawek TWS nie trzeba dysponować budżetem na poziomie kilkuset złotych. Z pomocą przychodzą chińskie marki, które oferują tanie i solidne produkty.Tytułowe słuchawkimożna kupić teraz w promocji na AliExpress za 68,01 zł , a sprzedawca oferuje darmową dostawę do Polski, która potrwa od 2 do 3 tygodni.Haylou GT1 TWS to słuchawki bezprzewodowe zbierające świetne recenzje od użytkowników za sprawą niskiej ceny i niezłej jakości. Urządzenie wspiera łączność, a każda ze słuchawek posiada panel dotykowy, odpowiadający za sterowanie.Bardziej wymagający użytkownicy mogą zainteresować się ofertą na- to nieco wyższy model wyposażony wi wspierający dekodowanie Aptx+ AAC Dual HD. Słuchawki można kupić aktualnie w oficjalnym sklepie marki na AliExpress za ok 88 zł Według producenta czas odtwarzania muzyki Haylou GT1 Plus po pełnym naładowaniu wynosi nawet 5 godzin. Z etui ładującym o pojemności 310 mAh, bateria może wytrzymać do 18 godzin. Dołącz do naszej grupy na Facebooku gdzie na bieżąco wrzucamy kupony i promocje na produkty z Chin.