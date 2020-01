Apple: zmiana kabli do ładowania w UE zaszkodzi wszystkim

Skąd takie twierdzenie?





Komisja Europejska pracuje obecnie nad ujednoliconym prawem dotyczącym ładowarek do sprzętów przenośnych. Według urzędników powinien obowiązywać jeden standard dla wszystkich gadżetów – sytuacja ma uprościć konsumentom życie, a także obniżyć ilość produkowanych elektrośmieci. Apple twierdzi z kolei, iż dostosowanie się do przepisów oraz porzucenie złącza Lightning w iPhone’ach spowodowałoby niespotykaną dotąd ilość odpadów elektronicznych działając tym samym na niekorzyść konsumentów.W 2009 roku na rynku znajdowało się. Apple, Nokia i Samsung podpisały dobrowolne zobowiązanie do wykorzystania, który w ostatnich latach ze względu na postęp technologiczny także zaczął odchodzić do lamusa. Apple wprowadziło swój port Lightning w 2012 roku wykorzystując lukę prawną. I tak już pozostało do dziś.Korporacja zwraca uwagę, iż do tej pory dostarczyła na rynek ponad miliard sprzętów, które korzystają z wspomnianego złącza. Do tego wszystkiego trzeba także doliczyć miliony akcesoriów wykorzystującej technologię Lightning do poprawnego działania. Apple wykorzystuje jednak popularneProblemem przy przejściu z Lightning na USB typu C stają się akcesoria oraz dodatki do urządzeń, w które zainwestowali klienci na przestrzeni ostatnich lat. W przypadku pełnej adopcji USB C oraz porzucenia portu przez Apple wiele z nich stałoby się przestarzałymi tym samym generując nie tylko straty finansowe ale również problem w postaci odpadów.Trudno przewidzieć, jak dalej rozwinie się sytuacja na linii Apple – Komisja Europejska. Można się jednak spodziewać, że gigant z Cupertino będzie walczył o swoją rację do samego końca. Tak jak zawsze miewa to w zwyczaju.Nowe patenty oraz plany Apple zakładają, iżTakże w 2020 roku.Źródło: BBC