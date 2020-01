Jeśli informacja o ilości złącz w nowym Xboksie się potwierdzi, będę rozczarowany

Zdjęcie trafiło do sieci.





Do sieci przedostało się zdjęcie, które ma dokładnie przedstawiać to, jak będzie wyglądał. Fotografia jest wiarygodna, bowiem została zweryfikowana przez Brada Samsa z Thurrot – strony specjalizującej się w tematach dotyczących Microsoftu. Jak widać na zdjęciu, konsola amerykańskiego producenta posiada szufladkę na płyty oraz logo Xbox na przednim panelu.Z tyłu możemy zaś zobaczyć dwa porty USB typu A,– bazując na oznaczeniach SuperSpeed używanych właśnie przy wspomnianej technologii. Do tego wszystkiego można dołożyć port Ethernet, port HDMI oraz port S/PDIF. Ostatnia z „wtyczek” z logiem Xbox zapewne służy do niczego innego, jak zasilania. Jeśli zastanawiacie się nad jeszcze jednym, dużym i nietypowym portem, to według Brada Samsa służy on do diagnostyki sprzętu i nie znajdzie się w konsoli Xbox Series X, która finalnie trafi do sklepów.Tylna część obudowy skrywa w sobie także specjalny uchwyt, który ma służyć do szybkiego zdjęcia obudowy sprzętu i dostania się do elektroniki pod spodem – ta funkcjonalność zapewne również nie znajdzie się w sklepowej wersji urządzenia. Porty, które pokazane są na zdjęciu w przecieku są podobne do tych, które obecnie znajdują się w konsolach Microsoftu. To może być rozczarowujące dla osób, które spodziewały się iż sprzęt amerykańskiego producenta stanie się kolejnym, niezłym dodatkiem do kina domowego. W tym przypadkuWarto pamiętać, iż do premiery konsoli Xbox Series X zostało jeszcze kilka miesięcy. W tym czasie Microsoft może zmienić wiele rzeczy,Fotografia, która trafiła do sieci jest jednak zrobiona w dobrym oświetleniu iŹródło: DT