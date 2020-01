Huawei MediaPad M6 - nowy tablet z dobrym audio i wydajnym procesorem

Kolejny produkt debiutuje na polskim rynku.





Flagowy procesor i wygląd premium

Huawei ogłosił dziś wprowadzenie do sprzedaży nowych laptopów MateBook D , na rynku zadebiutował też tableti jest to sprzęt, którym zdecydowanie warto się zainteresować.Zacznę jednak od oprogramowania. Okazuje się, że podobnie jak, MediaPad M6 wykorzystuje oprogramowanie. HMS to autorskie rozwiązanie , które jest bazą dla ekosystemu Huawei, składającego się z takich usług jak Mobilna Chmura, Motywy, Przeglądarka i sklep z aplikacjami AppGallery.Ekosystem opiera się na warstwie technologicznej – HMS core, składającej się z takich rozwiązań jak m.in. ID Huawei Authentication, Huawei Push, Huawei IAP, Huawei Adds.Sercem tabletu MediaPad M6 10,8" jest, procesor stosowany do tej pory m.in. we flagowych smartfonach Huawei, takich jak P30 Pro. Układ ten oparty jest na rdzeniach Cortex-A76, które są o 75% wydajniejsze i o 58% bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do poprzedniej generacji chipów. Pracę urządzenia wspiera pamięć operacyjna RAM o pojemnościi pamięć wewnętrzna, z możliwością dalszej rozbudowy poprzez kartę microSD o pojemności do 512 GB.Istotną zaletą tabletu MediaPad M6 10,8", szczególnie dla osób korzystających z urządzenia w podróży jest wytrzymała bateria. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 7500 mAh, co zapewnia na przykładodtwarzania wideo bez potrzeby ładowania urządzenia. Tablet można też szybko naładować dzięki funkcji Quick Charge (18 W).Za jakość prezentowanych treści odpowiadao rozdzielczości 2560×1600 pikseli o proporcji 16:10. Ekran pokrywa szkło 2D. W wyświetlaczu zastosowano tryb ochrony oczu, który redukuje szkodliwe niebieskie światło przez co wzrok nie męczy się podczas oglądania filmów, grania lub czytania.Producent zaimplementował w urządzeniuo dużej amplitudzie z technologią Dolby Atmos. Tablet MediaPad M6 waży 345 gramów, a jego obudowa została wykonana z aluminium.Od 27 stycznia urządzenie będzie można kupić w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Regularna cena sprzedaży tabletu to. Osoby, które zdecydują się na jego zakup, otrzymają bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds lite, roczny dostęp premium do aplikacji WP Pilot i Eleven Sports, a od 1 lutego do tabletu dodawana będzie klawiatura z etui.