Ta niepozorna walizka to chłodzony cieczą PC z 23-calowym ekranem

Mały, ale wariat.





Źródło: Thegarbz

Jeśli opatrzyły Wam się już setki do złudzenia podobnych modów obudów komputerów stacjonarnych, to musicie zobaczyć dzieło autorstwa użytkownika Reddita o nicku thegarbz. Pomysłowy internauta stwierdził, że nie będzie wydawał pieniędzy na gamingowego laptopa, a zamiast tego stworzy swoje własne nie-do-końca-ultraprzenośne urządzenie, które będzie względnie wygodnie przenosić z miejsca na miejsce. Tak oto powstał Nuclear Football PC, czyli komputer zamknięty w walizce.Thegarbz postawił na popularną na rynku amerykańskim wzmocnioną walizkę Pelican 1525, w której idealnie mieści się 23-calowy ekran monitora. Tak, zdolny konstruktor nie stworzył jedynie nietypowej obudowy dla PCta, ale postanowił stworzyć laptopa (choć bez zintegrowanej klawiatury i touchpada) o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Jedynym pasującym do projektu panelem okazał się monitor Dell P2319H.O moc obliczeniową komputera dba układ AMD Ryzen 5 2600, współpracujący z kartą graficzną NVIDIA RTX 2070 Super Founders Edition, a także 16 GB RAMu. Wszystkie podzespoły wpięte są do płyty głównej Gigabyte B450-i Aorus Pro Wi-Fi, z której wyjścia zostały oczywiście odpowiednio wyprowadzone na zewnątrz walizki. Całości obrazu konfiguracji dopełnia bardzo skromny dysk SSD NVMe o pojemności zaledwie 256 GB. Pomysłodawca twierdzi jednak, że rzadko gra w więcej niż jedną grę na raz.Zwieńczeniem szalonej konstrukcji jest system chłodzenia wodnego, który znacząco przyczynia się do wysokiej masy całej konstrukcji, która wynosi aż 12,1 kg. Internauta postawił w tym wypadku na miks podzespołów od Alphacool oraz bloki EKWB Classic Supremacy dla procesora i karty graficznej. Wyobraźcie sobie, że pod obciążeniem procesor pracuje z temperaturą zaledwie 72 stopni przy 70% prędkości obrotowej wentylatorów Noctua.Poczuliście się zainspirowani do działania? A może swoje pierwsze szalone projekty PCtów macie już za sobą?Źródło: Reddit @thegarbz