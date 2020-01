Będzie się działo! Specyfikacja kart NVIDIA GeForce RTX 3000 trafiła do sieci

Wygląda to bardzo obiecująco.





W tym roku Nvidia może zaserwować graczom rewolucję na miarę tej, którą przyniosły karty GeForce RTX i RTX Super. Nie mówię w tym wypadku o kolejnej technologii na miarę ray tracingu, ale diametralnym wzroście wydajności i efektywności energetycznej. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze informacje na temat przedstawicieli serii kart GeForce RTX 3000 w postaci ich szczątkowej specyfikacji.Serwis MyDrivers donosi o dwóch nowych układach graficznych z rodziny Ampere. Mowa tutaj o kartach o, czylioraz. Specyfikacja sprzętowa mocniejszej z kart rzuca na kolana. RTX 3080 dysponował będzie 3840 rdzeniami CUDA, 60 blokami SM (Streaming Multiprocessors) i 320-bitową szyną pamięci z opcją 10 lub aż 20 GB pamięci GDDR6. Byłaby to pierwsza na rynku karta z tak dużą ilością pamięci, przy czym 20 GB pamięci zapewne dotyczy wersji do zastosowań profesjonalnych Quadro RTX 3000 wykorzystującej ten sam rdzeń.Słabszy z układów,, miałby dysponować 3072 rdzeniami CUDA oraz 48 blokami SM. Karta korzystać ma z 256-bitowego interfejsu pamięci i 8 lub 16 GB pamięci GDDR6. Tajemnicą owiany jest wciąż układ GA102, który trafi do GeForce'a RTX 3080 Ti.Jeśli wierzyć wcześniejszym plotkom, nowa generacja kart graficznych Nvidia wykonana w litografii 7-nanometrowej może przynieść dwukrotny wzrost wydajności. Będzie to wynik tym bardziej imponujący, że układy charakteryzowały się będą do 50% wyższą wydajnością energetyczna, niż obecnie sprzedawani przedstawiciele serii RTX SUPER.Premiera kart NVIDIA GeForce RTX 3000 powinna odbyć się w drugiej połowie bieżącego roku, przy czym pierwsze oficjalne informacje o nowościach dotrą do nas zapewne przy okazji marcowego GTC 2020.Źródło: MyDrivers