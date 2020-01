Nvidia obniża cenę RTX 2060 - to będzie hit sprzedaży

Gratka dla graczy.





Nvidia GeForce RTX 2060 to najpopularniejsza i zarazem najtańsza z kart graficznych tego producenta, która obsługuje technologię raytracingu. Według danych publikowanych w grudniowej ankiecie dot. sprzętu użytkowanego przez graczy korzystających z platformy Steam,. Wygląda na to, że RTX 2060 stanie się teraz jeszcze bardziej łakomym kąskiem, bowiem Nvidia znacząco obniża jego cenę.to odpowiedź na premierę Radeona RX5600 XT od AMD. Jest znacząca, bowiem na oficjalnej stronie internetowej producenta cena układu w wersji Founders Edition zmalała do 1399 złotych, co oznacza obniżkę o nieco ponad 200 złotych. Już teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby kartę "zielonych" kupić w jeszcze lepszej cenie. Dla porównania, karta od AMD ma kosztować ok. 1400 złotych.GeForce RTX 2060 to świetna karta graficzna, która umożliwia płynną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD w wysokich detalach graficznych. Teraz, gdy będzie jedynie symbolicznie droższa od GTX 1660 Ti, z pewnością wzbudzi zainteresowanie u graczy ciekawych tegow grach. Ponadto, RTX 2060 obsługuje w wybranych tytułach technologię DLSS (Deep Learning Super-Sampling), która kosztem niemal niezauważalnej utraty jakości grafiki potrafi przynieść znaczące wzrosty wyświetlanych klatek na sekundę.Przeceniona karta graficzna Nvidii może wkrótce zostać wycofana ze sprzedaży, jako że jej miejsce zajął już wydajniejszy i nieco droższy następca w postaci układu RTX 2060 SUPER. Jeśli chcecie kupić starszą kartę w dobrej cenie wypatrujcie reakcji sklepów na obniżkę producenta - zapasy magazynowe i bez rabatu wyprzedawały się zazwyczaj błyskawicznie.