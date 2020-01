Najbardziej opłacalny smartfon Xiaomi z NFC i mocną baterią dostępny w wybornej cenie

Smartfon z mocną baterią i NFC.

Wybór smartfona z oferty Xiaomi może nie być łatwy. Chińska firma wprowadza bowiem na rynek wiele modeli, które zbliżone są do siebie specyfikacją i możliwościami. Wśród najciekawszych urządzeń zaprezentowanych w 2019 roku zdecydowanie warto wyróżnić, który szturmem zdobywa rynek. Teraz możecie kupić ten model w naprawdę rozsądniej cenie. Zamawiając sprzęt bezpośrednio z Chin zaoszczędzicie nawet kilkaset złotych.Telefon jest napędzany najnowszym procesorem MediaTek Helio G90T (8-rdzieniowy układ, taktowanie do 2,05 GHz), który wbrew początkowym obawom, jest nie tylko wydajny ale i energooszczędny.

Redmi Note 8 Pro w podstawowej wersji (6/64GB) dostępny jest teraz za 213.99$ czyli około 819 zł . Jest to oczywiście wersja Global dostosowana do europejskiego rynku i wspierająca aktualizacje OTA. Aby dokonać zakupu,, dodaj produkt do koszyka, a podczas finalizacji zamówienia podaj kod zniżkowy:Bardziej wymagający użytkownicy mogą wybrać wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej (kolor biały) w cenie $229.99 (ok. 880 zł) po wpisaniu kuponu:



Na miłośników fotografii mobilnej czeka potrójny aparat główny z sensorami 48 Mpix (Sony IMX582), 13 Mpix (szeroki kąt 124.8 stopni, f/2.4) oraz 8 Mpix (teleobiektyw). Z przodu umieszczono kamerkę o rozdzielczości 20 Mpix z dość ciemnym obiektywem f/2.2.





BG19T8

Dobre wieści: Mi 9T dysponuje modułem, a także Bluetooth 5.0. Nie zabrakło złącza audio jack 3.5 mm, a nawet certyfikatu Hi-Res Audio! Smartfon Xiaomi Mi 9T zasilany jest baterią o pojemności. Postawiono tu na technologię szybkiego ładowania 18 W za pośrednictwem złącza USB Typu C. Więcej dowiecie się z naszej recenzji Mi 9T w wariancie 6/128GB (kolor czarny lub niebieski) można teraz kupić za mniej niż 250 dolarów czyli ok. 978 zł . Aby dokonać zakupu, przejdź na stronę Banggood , dodaj produkt do koszyka, a podczas finalizacji zamówienia podaj kod zniżkowy:Warto pamiętać, że zamawiając w chińskich sklepach internetowych szczególną uwagę należy zwrócić na formę dostawy. W przypadku sklepów Banggood i GearBest optymalnym rozwiązaniem jest wybór darmowej wysyłki(czas oczekiwania to 2-3 tygodnie), która pomoże uniknąć dodatkowych opłat w momencie gdy paczka dotrze do kraju. Dołącz do naszej grupy na Facebooku gdzie na bieżąco wrzucamy kupony i promocje na produkty z Chin.