Kiedyś zakup komputera był w domu świętem. Pamiętacie swój pierwszy PC?

To były czasy...





Przykładowy komputer z 1997 roku | Źródło: UncleAwesome

W dzisiejszych czasach komputer w domu nie jest rzeczą niezwykłą. Ba, jest czymś niemal tak powszechnym, jak telefon. Nie muszę jednak sięgać pamięcią daleko wstecz, aby przypomnieć sobie jak sytuacja wyglądają jeszcze w latach 90' ubiegłego wieku. Wtedy zakup komputera osobistego był niemałym wydarzeniem. Czymś niezwykłym. Małym świętem.Przeglądając zasoby YouTube'a natrafiłem na film Gilberta Arciniegi, który na archiwalnym nagraniu z 1995 prezentuje niemałe poruszenie w domu swojego brata, wynikające z zakupu nowego desktopa. W tamtych czasach komputer z procesorem o taktowaniu 75 MHz, 8 MB RAMu i napędem płyt CD kosztował, bagatela, 3000 dolarów! Jak na tamte czasy była to olbrzymia suma pieniędzy, ekwiwalent dzisiejszych 5058 dolarów, czyli! Mężczyzna podaje, że jego brat zapłacił jeszcze ok. 250 dolarów za drukarkę (ok. 1600 złotych dzisiejszych złotych) oraz 500 dolarów za niezbędny monitor (ok. 3200 złotych).Biorąc pod uwagę powyższe ceny oraz niewielki wybór i dostępność podzespołów w tamtych czasach, nie powinniście się absolutnie dziwić niczemu, co zobaczycie na poniższym filmie. Większość osób na nagraniu prawdopodobnie pierwszy raz w życiu ma kontakt z tego rodzaju elektroniką. W latach 90' Polacy również zachowywali się podobnie mając styczność po raz pierwszy z komputerami PC., z którego korzystałem pod koniec lat 90'. Po ZX Spectrum, C64 i innych wynalazkach przyszła kolej na całkiem żwawego jak na swoje czasy peceta z procesorem Pentium II 233 MMX i bodajże 32 MB pamięci RAM. Pierwszą grą, jaką na nim uruchomiłem był Need for Speed 2. Komputer budził spore zainteresowanie domowników, ale jeszcze większe rówieśników z lat szkolnych. Były to czasy, w których popołudnia po szkole spędzało się nie tylko na boisku szkolnym, ale także na graniu w gry u kumpli "z blaszakami". To właśnie moje pokolenie jest pierwszym pokoleniem dość powszechnie "obcykanym" w komputerach.A jak Wy wspominacie swój pierwszy komputer osobisty? Czy jego zakup był czymś niezwykłym? A może nabywaliście go już w czasach, kiedy PCty spowszedniały? Pamiętacie pierwsze gry i programy, które uruchamialiście na swoim wymarzonym desktopie? A może pierwszym z Waszych komputerów osobistych był... laptop?