Wyciekły zdjęcia Xiaomi Mi 10. Wygląd ekranu może zaskoczyć

Wygląda jak Samsung.





Rynek smartfonów nie lubi nudy, dlatego co rusz w sieci pojawiają się nowe przecieki dotyczące nadchodzących urządzeń. Tym razem informacja dotyczy Xiaomi, a dokładnie flagowego, który może zadebiutować już w przyszłym miesiącu.Zdjęcie opublikowane w sieci wskazuje, że Xiaomi postanowiło zaimplementować w swoim smartfoniena krawędziach. Charakterystycznym elementem jest również niewielkikryjący przednią kamerkę. Całość przypomina Samsunga Galaxy S10. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Mi 10 otrzyma ekran OLED o wielkości co najmniej 6,5 cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz.Istnieje szansa, że to co widzimy na zdjęciach to Mi 10 Pro, a standardowa "dziesiątka" otrzyma klasyczny ekran bez zagięć przy krawędziach. Tył urządzenia ujawnia to, o czym słyszeliśmy przy poprzednich przeciekach. Smartfon ma być wyposażonych w poczwórny aparat (główny sensor 108MP) ułożony w pionie, który wygląda zdecydowanie schludniej niż to co planuje Samsung czy Huawei.Na pokładzie nie zabraknie mocnej baterii, ogniwoma wspierać ładowanie przewodowe 40W, bezprzewodowe 30W i wsteczne bezprzewodowe 10W. Z pewnością na pokładzie znajdziemy flagowy procesor Snapdragon 865 współpracujący z 8 lub 12 GB pamięci RAM.Nie potwierdzono czy zdjęcia są autentyczne zatem fanom Xiaomi nie pozostaje nic innego jak czekać na oficjalne wieści prosto od producenta.Źródło: gsmarena