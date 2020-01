MSI Alpha 15 - pierwszy laptop z nowej serii gamingowej z procesorem i kartą AMD

Radeon RX 5500M na pokładzie.





MSI wprowadza do sprzedaży nową serię laptopów gamingowych o nazwie Alpha. Są to pierwsze na świecie notebooki z kartą graficzną wykonaną w procesie technologicznym. Rozpoczynający serię modeljest kierowany do użytkowników, którzy oczekują wydajnego sprzętu do grania w rozdzielczości Full HD w niewygórowanej cenie.Alpha 15 jest pierwszym przedstawicielem nowej serii notebooków dla graczy od MSI. Konstrukcja łączy wydajny 8-wątkowyz kartą graficzną z serii AMD Navi,. Jest to karta o takiej samej specyfikacji, co przeznaczony dla komputerów stacjonarnych Radeon RX 5500 XT. Jedyną zmianą jest nieznacznie obniżony zegar rdzenia, który pozwala uzyskać jeszcze lepszą efektywność energetyczną, a więc niższe temperatury układu oraz dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.W swoim założeniu Alpha jest serią produktów przystępnych cenowo. Obecnie laptop jest dostępny w kilku wersjach konfiguracyjnych, a nowe warianty będą pojawiać się w przyszłości. Laptopy MSI Alpha mogą przyjąć do 64 GB pamięci operacyjnej. Ponadto poza matrycą o odświeżaniu 120 Hz, mogą one współpracować z panelami 144 Hz lub nawet 240 Hz. Z konstrukcją jest też kompatybilna klawiatura Steel Series z pełnym podświetleniem RGB.MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na notebooki. Sugerowana cena detaliczna MSI Alpha 15 na polskim rynku wynosiza najtańszą wersjęza najbardziej zaawansowaną konfigurację.Przy zakupie nowego laptopa MSI obowiązuje promocja. W jej ramach można otrzymać. Do wyboru są Borderlands 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint lub The Outer Worlds.Źródło: MSI