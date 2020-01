Na rynek trafia odświeżona wersja Huawei P30 Lite. To sposób firmy na przetrwanie?

Huawei walczy o europejskich klientów.





W ubiegłym tygodniu Huawei wprowadził na brytyjski rynek "nowy" smartfon -. Oczywiście jest to odświeżona wersja popularnego średniaka, który pierwotnie zadebiutował w 2019 r., a w maju testowaliśmy go na łamach naszego portalu.Z uwagi na amerykańskie sankcje i brak dostępu to wielu technologii, Huawei musi stosować różnego rodzaju sztuczki aby nadal sprzedawać swoje smartfony w Europie. Najprostszym zabiegiem jest odświeżanie starszych modeli, które wcześniej otrzymały odpowiedni certyfikat więc nadal mogą korzystać z usług Google.Huawei P30 Lite New Edition wyposażono w oprogramowanieoparte na systemiei preinstalowanymi aplikacjami Google. Co ważne, firma może zaktualizować ten model do EMUI 10 i to już wkrótce.Zmian w samej konstrukcji jest niewiele. Producent skupił się na pamięci, nowa wersja dostępna jest w wariancie zpodczas gdy model z 2019 roku oferował 4 GB + 128 GB.Model P30 Lite wyposażonoo rozdzielczości 2312x1080 pikseli. Całość napędza 8-rdzeniowy procesori jest do dokładnie ten sam czip co w zdecydowanie tańszym Huawei P Smart 2019. Huawei twierdzi, że zastosowany w omawianym modelu aparat o rozdzielczości 48MP (f/1.8) to "najpotężniejszy obiektyw w średniej półce cenowej". Główny obiektyw wspierany jest przez dwa dodatkowe - szerokokątny 8MP (f/2.4) i Bokeh 2MP (f/2.4). Na froncie zastosowano kamerkę selfie o rozdzielczości 24MP.Huawei P30 Lite New Edition będzie dostępny w Wielkiej Brytaniiu wybranych sprzedawców detalicznych i operatorów. Mówi się, że telefon ten pojawi się również na innych europejskich rynkach zatem jest duża szansa, że zobaczymy go w Polsce.Źródło: huaweicentral