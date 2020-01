Nowy smartfon Samsunga z wymienną baterią to relikt przeszłości - naprawdę tego chcecie?

Myślałem, że wymienne baterie są już passé.





Oj, pamiętam doskonale czasy w których producenci smartfonów zaczęli rezygnować ze stosowania w swoich urządzeniach wymiennych baterii. Wielu konsumentów z całego świata podniosło wtedy niebywały lament. Większość z nich nie nosiła wprawdzie w swojej kieszeni dodatkowej baterii na wypadek rozładowania tej w swoim smartfonie, ale to nic! Przecież złe korporacje zabierały nam wtedy cząstkę wolności. W 2020 roku wymienne baterie poza niewielką grupą osób nikogo już nie obchodzą. To właśnie dla tych osób Samsung przygotował swoją najnowszą propozycję w postaci smartfonu Galaxy XCover Pro.to urządzenie niszowe, stworzone z myślą o użytkownikach preferujących wzmocnione konstrukcje typu rugged. Wyceniony w Stanach Zjednoczonych na 499 dolarów (ok. 2000 złotych) telefon dysponuje wymienną baterią 4050 mAh i wspiera szybkie ładowanie... 15 W. Z Galaxy XCover Pro chętnie korzystać będą pracownicy budowlani i wszyscy ci, którzy na co dzień użytkują smartfony w ciężkich warunkach. Wytrzymałość smartfonu potwierdzają certyfikaty IP68 oraz MIL-STD 810G.Co ciekawe, sprzęt będzie dysponował przyciskiem, któremu będzie można przypisać funkcję push-to-talk i dzięki Microsoft Teams korzystać z niego jak z. To nie koniec niezwykłych funkcji., który pozwala zmienić urządzenie w... terminal płatniczy. Nie, nie chodzi o możliwość płacenia telefonem. Chodzi o to, że możecie przyjmować płatności poprzez NFC od innych ludzi. Sprzęt będzie miał wgrane specjalne oprogramowanie typu point-of-sale, które pozwoli wykorzystać go w transakcjach Tap to Phone.Poza powyższymi, nowa propozycja Samsunga to. 6,3-calowy ekran o rozdzielczości 1080x2220 pikseli, 8-rdzeniowy Exynos 9611, 4 GB RAMu i 64 GB pamięci na dane na nikim nie zrobią wrażenia. Urządzenie to smartfon pełniący raczej rolę "woła roboczego" - czy w tym kontekście jego cena nie jest wygórowana? Sami oceńcie. Na tę chwilę nie wiemy czy sprzęt zadebiutuje w Polsce, choć wiemy, że pojawi się w Europie.Powracam jeszcze do kwestii "wymienności" baterii. Czy w 2020 roku naprawdę tego potrzebujecie? Czy korzystacie z takiej funkcji, o ile w ogóle Wasz smartfon ma wymienną baterię? W dzisiejszych czasach wymienne ogniwa zastąpiły przecież z powodzeniem powerbanki. Stan baterii można także błyskawicznie uzupełnić za sprawą różnych technologii szybkiego ładowania. Niektóre smartfony można naładować do pełna w czasie poniżej godziny. Naprawdę nie wierzę w to, że istnieją ludzie noszący przy sobie baterię "na zmianę". Są wśród Was takie osoby?