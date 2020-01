OnePlus potwierdza technologię Fluid Display. Co to takiego?

Trafi ona do nowych flagowców.





OnePlus held a screen technology communication meeting, announced a 120Hz 2K + screen, and more screen optimization details. pic.twitter.com/5hqsxhUtQQ — Ice universe (@UniverseIce) January 13, 2020

OnePlus oficjalnie poinformował o swojej nowej technologii, która trafi do kolejnych flagowców chińskiego producenta.i jest to nic innego, jak wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Specyfikacja oraz możliwości wspomnianego rozwiązania zostały zaprezentowane podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w chińskim mieście Shenzhen.Zgodnie z informacjami pochodzącymi od OnePlus, nowy panel dla smartfonów będzie korzystał z, co oznacza, iż będzie od samego początku. The Verge informuje, iż OnePlus współpracował z firmą Samsung przy tworzeniu swojego nowego wyświetlacza. Firma optymalizowała także poszczególne elementy interfejsu Androida, aby sprawić, iż sam ekran będzie działał płynnie i bez przeszkód. Co ciekawe, slajdy zaprezentowane przez chińskiego producenta wskazują na to, iż wyświetlacz Fluid Display przeznaczony do smartfonów wykorzystuje rozwiązania znane do tej pory z pełnoprawnych telewizorów.Wyświetlacz Fluid Display od OnePlus jest w stanie osiągnąć także– to bardzo dobry wynik i znak, że nie trzeba będzie się martwić o widoczność ekranu praktycznie w każdych warunkach.Szef OnePlus przekazał dziennikarzom, iż Fluid Display zadebiutuje wi sam ekran będzie najlepszym z możliwych jaki pojawi się na rynku w 2020 roku.Pozostaje tylko zadać pytanie… jak to wszystko przełoży się na zużycie energii przez samego smartfona? Częstsze odświeżanie obrazu może budzić wątpliwości, co do czasu pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Problemy związane z tą kwestią mogliśmy zaobserwować już w przypadku kilku smartfonów na przestrzeni 2019 roku –Oby OnePlus przyłożył się maksymalnie do swojej pracy. Finalne efekty mogą być bowiem naprawdę niezłe.Źródło: AA