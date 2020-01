Nawet Apple wie, że iPhone'y i MacBooki nie są warte swojej ceny

Wielkie obniżki.





Myślicie, że to duże cięcia? W Europie są większe!

Niektórzy uważają, że produkty Apple są warte swojej ceny. Inni twierdzą, że konsumenci płacą w nich głównie za logo, a jakość urządzeń jest taka sama lub niższa od tego, co oferują inni czołowi producenci. Bez względu na to co kto myśli można obiektywnie stwierdzić, że iPhone'y i MacBooki to elektronika droga i nieźle trzymająca swoją cenę. Mimo to firma Apple postanowiła obniżyć wartość wszystkich swoich urządzeń... w programie wymiany.Osoby decydujące się na zakup nowego urządzenia Apple mogą skorzystać z. Cena nowego gadżetu jest wtedy obniżana o oszacowaną przez pracowników Apple wartość zwracanego laptopa, smartwatcha lub smartfonu tej firmy. Gigant z Cupertino określa maksymalną wartość każdego ze sprzętów, która oczywiście zależna jest od stanu zwracanego urządzenia. TeraziPhone'ów, MacBooków i Apple Watchy w rzeczonym programie, co bardzo nie spodobało się wielu osobom.Do tej pory za iPhone'a XS Max można było otrzymać nawet 600 dolarów. Teraz za telefon ten w idealnym stanie Apple zapłaci maksymalnie 500 dolarów. iPhone XS? Wartość spadła z 500 do 420 dolarów. Inny popularny smartfon iPhone X jest według Apple wart maksymalnie 320 dolarów, zamiast dotychczasowych 400 dolarów. Za iPhone'a 6S firma zapłaci maksymalnie 80 dolarów, pomimo że jeszcze niedawno płaciła 100 dolarów.Za MacBooka Pro Apple płaciło w Niemczech wcześniej nawet 1200 euro. Teraz zapłaci za niego maksymalnie zaledwie... 690 euro. MacBook Air warty był do tej pory 450 euro, a po zmianach Apple zapłaci za niego maksimum 320 euro. Wycena iPhone'a X spadła z 500 na 430 euro. Redukcja spora, ale mniejsza, niż w przypadku laptopów.Wszystko powyższe czyni program wymiany Apple wyjątkowo nieatrakcyjnym na tle odsprzedaży sprzętów we własnym zakresie - za te wciąż można będzie otrzymać relatywnie duże pieniądze. Oczywiście osoby, które nie mają czasu lub nie liczą się z pieniędzmi (są takie?) zapewne wciąż będą korzystać z oferty ulubionego producenta, zupełnie nie zważając na zmiany. Czy obniżona wycena wpłynie na wartość sprzętów sprzedawanych na rynku wtórnym, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia premierowych ceny urządzeń Apple? Dobrze by było, ale... zapewne nie.