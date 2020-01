Hulajnogi to przeżytek. Zobaczcie jeżdżący fotel Segway S-Pod

Niewielkie pojazdy elektryczne szturmem zdobywają miejską przestrzeń, a firmy produkujące tego typu urządzenia, ciągle prezentują nowe rozwiązania. Zobaczcie najnowsze z nich -Najnowszy samobalansujący pojazdwygląda dość dziwnie, ale osoby, które miały okazję wypróbować go podczas tegorocznych targów CES 2020 w Las Vegas twierdzą, że jazda nim to czysta przyjemność i świetna zabawa.Pojazd ma rzekomo oferować, chociaż jednostka prezentowana na targach była ograniczona do ok. 12 km/h. Obecny prototyp może przebyć, zanim jego akumulator będzie wymagał naładowania. S-Pod sterowany jest, który umieszczono po prawej stronie siedzenia. Pierwsi testerzy podkreślają, że pojazd jest naprawdę zwinny, pomimo, że wygląda na dość "ociężały" sprzęt.Segway S-Pod ma być dostępny w sprzedaży w drugiej połowie 2020 r., ale zanim trafi do zwykłych konsumentów, będzie oferowany w formie flotowej. Cena nie została ujawniona.Źródło: The Verge