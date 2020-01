Samsung prezentuje dyski SSD z czytnikiem linii papilarnych

To się nazywa bezpieczeństwo danych.





Podczas targów CES 2020 w Las Vegas, Samsung zaprezentował swoje nowe, przenośne dyski SSD z zupełnie nowym podejściem do kwestii bezpieczeństwa. Koreański producent nie tylko postawił na duże pojemności oraz szybki odczyt i zapis danych, ale również postanowił zaimplementować do swoich akcesoriów skaner linii papilarnych. Wbudowany czujnik ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronić informacje znajdujące się na dysku.Nowe dyski Samsunga zostały stworzone z myślą o przeciętnych oraz nieco bardziej wymagających użytkownikach. Do sprzedaży trafią trzy warianty, które różnią się od siebie pojemnością. SSD T7 Touch będzie dostępny w wersji zmiejsca na dane. Koreańczycy najbardziej chwalą się prędkością swoich dysków. W przypadku odczytu danych użytkownicy mogą liczyć na, a przy zapisie prędkość wyniesie około– to bardzo dobry wynik. Dyski SSD T7 Touch są także odporne na uszkodzenia mechaniczne.Samsung SSD T7 Touch obsługujeOprócz zabezpieczenia za pomocą odcisku palca, producent pozwala także na. Na obudowie dysku umieszczono diodę LED, która informuje o statusie używanego akcesorium. Dane z dysku Samsunga przesyłane są przy wykorzystaniu złącza USB typu C. Każdy z dysków objęty jest trzyletnią gwarancją.Ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt? W przypadku wersji 500 GB będzie to, za 1 TB trzeba będzie zapłacić, a wersja 2 TB została wyceniona na. Dyski Samsung SSD Touch T7 powinny trafić do polskich sklepów na przestrzeni najbliższych tygodni.Producent informuje, iż będą one dostępneŹródło: Samsung