Sony Xperia 5 Plus wygląda pięknie - przynajmniej na wideo

Sony w 2019 roku skorzystało z zupełnie nowego języku projektowania, aby wyróżnić swoje urządzenia z tłumu. Wygląda na to, iż Japończycy mają bardzo podobne plany na 2020 rok – do sieci przedostały się materiały, które mają pokazywać kolejnego flagowca Sony.Przede wszystkim brakiem kontrowersyjnego wycięcia w ekranie, stereofonicznymi głośnikami oraz większą ilością aparatów fotograficznych.Sony Xperia 5 Plus ma zostać wyposażona w, który będzie posiadał prawdopodobnie proporcje na poziomie 21:9. Dodając do tego małe ramki oboczne oraz dolną i górną, sam projekt może wyglądać naprawdę dobrze. Na przednim panelu ma znaleźć się również aparat do selfie o dość niskiej rozdzielczości – zaledwie 8 megapikseli.Na tylnej obudowie Xperii 5 Plus ma znaleźć się. Do tego wszystkiego można dołożyć czujnik ToF, który staje się coraz bardziej popularny w smartfonach wielu producentów. Rendery widoczne na wideo opierają się na projektach CAD, tak więc można założyć, iż wymiary smartfona są zgodne z rzeczywistością. W dolnej części smartfona znajdziemy port USB typu C. Klawisze zasilania oraz głośności umieszczono na prawej stronie obudowy smartfona.To, co jest jednak najlepsze, to– w smartfonach zaczęto odchodzić od tego elementu, a znacznie upraszcza on proces fotografowania w trybie horyzontalnym. Dopełnieniem ma być gniazdo słuchawkowe 3,5 milimetra znajdujące się w górnej części obudowy Xperii 5 Plus.Sony Xperia 5 Plus skorzysta z procesora. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie działał pod kontrolą Android 10 z autorską nakładką Sony.Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na premierę tego urządzenia.Źródło: PhoneArena