CES 2020: AMD wyprowadza cios - procesory Ryzen 4000, Threadripper 3990X i nowe GPU

Ofensywa "czerwonych".





Procesory mobilne AMD Ryzen 4000 i Athlon 3000

AMD Ryzen Threadripper 3990X - gdy wydajność gra pierwsze skrzypce

Radeon RX 5600, 5600 XT, RX 5600M i RX 5700M

No i stało się to, czego wszyscy się spodziewali. AMD na targach CES 2020 pokazało pazur i zaprezentowało garść nowych produktów. Niektóre wywołują ledwie uniesienie brwi - mam na myśli nowe karty graficzne Radeon RX 5600 i 5600 XT oraz mobilne układy RX 5600M i RX 5700M, inne natomiast przyspieszone bicie serca u fanów marki. Tak, w końcu ujrzeliśmy mobilne procesory AMD Ryzen 4000 i Athlon 3000, a także pierwszy na świecie 64-rdzeniowy procesor HEDT, AMD Ryzen Threadripper 3990X.Łącznie firma AMD zaprezentowała aż 9 różnych procesorów z serii Ryzen 4000 i Athlon 3000. Najwydajniejszy z nich, co przy taktowaniu 2,9 GHz (4,2 GHz w trybie Boost) robi niemałe wrażenie. TDP procesora wynosi 45 W., który cechuje się TDP na poziomie 15 W, oferując przy tym 8 rdzeni i 16 wątków przy taktowaniu 1,8 GHz (4,2 GHz Boost). Czyżbyśmy w końcu doczekali się procesorów mobilnych godnych stanięcia w szranki z propozycjami marki Intel?AMD zapewnia, że AMD Ryzen 7 4800U oferuje o 4% większą wydajność jednowątkową i aż o 90% większą wydajność wielowątkową niż konkurencyjny Intel Core i7-1065G7, dysponując jednocześnie o 18% wydajniejszym zintegrowanym GPU.AMD Ryzen 7 4800H zestawiany jest z Intel Core i7-9750H, którego przewyższa o 5% w zastosowaniach jednowątkowych i 46% w przypadkach wielowątkowych. W Adobe Premier ma on renderować wideo 4K o 25% szybciej i symulować fizykę w grach o 39% wydajniej. Te liczby robią wrażenie - prawdę pokażą niezależne testy.Najsłabszymi układami są AMD Athlon Silver 3050U i Gold 3150U, które z 2 rdzeniami i 4 wątkami znajdą zastosowanie w najtańszych laptopach.Co tu dużo mówić, jeśli ktoś szuka najwydajniejszego procesora, to postawi właśnie na najnowszy układ AMD Ryzen Threadripper 3990X. Ma to być najlepsza propozycja dla osób zajmujących się animacją 3D, VFX, czy też montażem wideo 9K. Będzie oferował nawet o 51% większą wydajność od AMD Ryzen Threadrippera 3970X w 3D Ray Tracingu w MAXON Cinema4D Renderer.Parametry?, TDP na poziomie 280 W i taktowanie 2,9 GHz (4,3 GHz Boost). Na deser 288 MB cache, 88 linie PCIe 4.0 i cena na poziomie 3990 dolarów. Nikt nie mówił, że będzie tanio.Procesor AMD Ryzen Threadripper 3990X trafi do sklepów 7 lutego 2020 roku.Tymi kartami graficznymi AMD żadnych rynków raczej nie podbije, ale fani AMD powinni dowiedzieć się, że te wkrótce trafią do sklepów i będą montowane w wybranych modelach laptopów. Dwa układy desktopowe i dwa układy mobilne mają stanowić alternatywę dla kart od Nvidii. Radeon 5600 XT trafi do sprzedaży już 21 stycznia w cenie sugerowanej 279 dolarów (zapewne ok. 1199 złotych). Pozostałe karty sprzedawane będą z systemami OEM jeszcze w 1. kwartale tego roku.