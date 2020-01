Lenovo ThinkPad X1 Fold - popatrzcie, tak wygląda przyszłość laptopów

Nadciąga rewolucja.





A co jak się zepsuje?

Moda na składane smartfony trwa i wygląda, że dołączy do nich kolejna – tym razem skupiająca się na komputerach. Lenovo informowało o swoim pomyśle na składany komputer, jednak teraz firma zdradziła więcej informacji na jego temat.trafi do sprzedaży i każdy będzie mógł z niego skorzystać. A jest z czego!Lenovo ThinkPad X1 Fold. Za sprzęt trzeba będzie zapłacić około 2,499 dolarów w najtańszej konfiguracji, co w przeliczeniu na złotówki daje– tanio więc nie jest. Sprzęt chińskiego producenta będzie działał w oparciu o hybrydowy procesor Intel Lakefield (nie jest to potwierdzona informacja). Za kontrolę komputera będzie odpowiadał system Windows 10 Pro z autorską nakładką Lenovo przystosowaną do składanych sprzętów. W sprzedaży będzie dostępna także wersja komputera z oprogramowaniemLenovo ThinkPad X1 Fold ma korzystać z. Cały komputer będzie ważył mniej niż kilogram, co czyni go prawdziwą, mobilną bestią. Producent zwraca uwagę na wiele możliwości wykorzystania samego sprzętu – od korzystania z komputera w pozycji pionowej aż po użytkowanie w postaci tabletu. Do komputera Lenovo będzie można dodać klawiaturę Mini Fold Bluetooth, która po skończeniu użytkowania sprzętu jest bezprzewodowo ładowania oraz zabezpieczona magnesami przy obudowie komputera. Co ciekawe, ThinkPad X1 Fold wykorzystuje także system dźwiękowy Dolby Audio – na jakość zapewne nie będzie można narzekać.Lenovo pomyślało o wszystkim. Komputer ThinkPad X1 Fold można. Laptop obsługuje również klasyczną, pełnowymiarową klawiaturę oraz mysz. Korzystając z okazji Lenovo zapowiedziało również specjalną podstawkę Fold Stand, która pozwoli na wygodniejsze ułożenie sprzętu w pozycji pionowej lub poziomej – w zależności od tego, w jaki sposób będziemy chcieli wykorzystać notebooka.Producent zadbał o odpowiednie testy wytrzymałości. Firma miała także ściśle współpracować z LG, które jest odpowiedzialne za składany ekran, aby upewnić się, iż jego składanie oraz rozkładanie będzie przebiegało bez większych przeszkód dla użytkowników. Lenovo chwali się także, iż sprawdziło sześć różnych konstrukcji zawiasów oraz ponad dwadzieścia różnych wariantów składania i rozkładania sprzętu.Niestety nie wiadomo, ile dokładnie będą kosztowały poszczególne części do laptopa oraz jak będzie radził sobie z nim serwis w kwestiach drobnych i większych usterek. O tym zapewne przekonają się dopiero użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup komputera oraz użytkowanie na własną rękę. Lenovo zdaje sobie sprawę, iż wprowadza na rynek ogromną innowację, która w pierwszych wersjach może sprawiać problemy.Firma jest jednak pewna tego, że chce przesunąć granice designu oraz doświadczenia powiązanego z komputerami.Źródło: Lenovo