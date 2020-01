CES 2020: Acer w nowych laptopach akcentuje lekkość, smukłość i ciekawe rozwiązania

Acer w natarciu.





Acer Spin 3 i Spin 5 - konwertowalne, smukłe laptopy

Acer TravelMate P6 - wytrzymały notebook dla biznesu

Acer ConceptD 7 Ezel i ConceptD 700 - propozycje dla twórców

Targi Consumer Electronics Show w Las Vegas stanowią dla producentów sprzętu doskonałą okazję do tego, aby pochwalić się przed światem swoimi nowymi rozwiązaniami. Wśród obecnych nie mogło zabraknąć Acera, który do Stanów Zjednoczonych przywiózł mnóstwo ciekawych urządzeń, które jeszcze w tym roku trafią także do polskich sklepów. Oj, będzie się działo.Pierwszymi z ciekawych nowości są laptopy konwertowalne z rodziny Spin. Acer podkreśla, że urządzenia są znacznie smuklejsze niż ich poprzednicy. W zestawie z każdym urządzeniem dołączane jest pióro Acer Active Stylus wykorzystujące technologię Wacom AES 1.0.Wspólnym mianownikiem laptopów Acer Spin jest możliwość korzystania z nich w czterech trybach: tabletu, laptopa, monitora lub "namiotu". Umożliwia to 360-stopniowy zawias. Sprzęty dysponują kartą Intel AX201 obsługującą nowy standard Wi-Fi 6, a także złączem USB Typu C z obsługą Thunderbolt. Opcjonalnie sprzęty dysponują podświetlaną klawiaturą.Acer Spin 5 (SP513-54N) jest droższy. Jego obudowa ma 14,9 mm grubości, a sprzęt z 13,5-calowym ekranem o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2256x1504 waży 1,2 kg. Nieco tańszy Acer Spin 5 (SP314-54N) dysponuje 14-calowym ekranem Full HD o proporcjach 16:9, który zamknięty z resztą podzespołów w obudowie o grubości 16,7 mm i wadze 1,5 kg.O wydajność laptopów dbają procesory Intel Core i7 10. generacji, do 16 GB RAMu i dyski SSD M.2. Ich atutem ma być technologia szybkiego ładowania zapewniająca w ciągu 30 minut energię potrzebną na kolejne 4 godziny pracy. Co ważne, w laptopach znalazło się miejsce zarówno na złącze HDMI, jak i czytnik kart MicroSD.Acer TravelMate P6 spodoba się osobom, które dużo podróżują. Wprawdzie do zapewnień producenta o 23 godzinach pracy na jednym ładowaniu należy podejść z odpowiednim dystansem, ale sprzęt zapewne będzie pozytywnie zaskakiwał w tym aspekcie. Zamknięty w obudowie wykonanej z aluminium i magnezu laptop waży zaledwie 1,1 kg.Laptopy Acer TravelMate P6 sprzedawane będą w wersjach z ekranami o przekątnej 14- i 15-cali, z procesorami Intel Core i7 vPro 10. generacji na pokładzie. Ich atutem ma być zwiększona wytrzymałość na uszkodzenia potwierdzona certyfikatem MIL-STD 810G. Na każdym z urządzeń zainstalowany zostanie system Windows 10 Pro.Świetną nowością jest karta wykorzystująca standard Wi-Fi 6 (802.11ax), a także opcjonalna łączność 4G LTE osiągana dzięki karcie eSIM. Miejmy nadzieję, że do Polski trafi także taki model. O wydajność laptopa oprócz wzmiankowanych procesorów zadbają nawet 24 GB RAMu, układy graficzne Nvidia GeForce do MX250 i dyski SSD PCIe NVMe x4 3. generacji o pojemności do 1 TB.Acer TravelMate P6 trafi do Polski na przełomie marca i kwietnia w cenie od 3799 złotych.Firma Acer w tym roku poszerzy także swoją ofertę komputerów kierowanych do profesjonalistów. Na CES 2020 w Las Vegas prezentowano laptop z konwertowalnym ekranem ConceptD 7 Ezel oraz stację roboczą ConceptD 700.Laptopy z serii ConceptD Ezel wyposażono w ekrany IPS 4K o jasności 400 nitów. Skalibrowano je w taki sposób, aby jak najwierniej odtwarzały barwy systemu Pantone Matching System (PMS), pokrywały 100% przestrzeni barwowej Adobe RGB i cechowały się odwzorowaniem barw na poziomie DeltaE mniejszym od 2. Wyświetlacze pokryte szkłem Gorilla Glass 6 obsługiwać moża za pomocą pióra Wacom EMR.Omawiany ConceptD 7 Ezel korzysta z procesorów do Intel Core i7 10. generacji, układów graficznych Nvidia, do 32 GB pamięci DDR4 i dysków SSD NVMe PCIe o pojemności do 2 TB. W modelu ConceptD 7 Ezel Pro znaleźć będzie można procesor Intel Xeon oraz GPU Nvidia Quadro RTX 5000.Dopełnieniem oferty jest elegancka stacja robocza ConceptD 700, którą można wyposażyć w procesor Intel Xeon E, kartę graficzną NVIDIA Quadro RTX 4000 i nawet 64 GB pamięci DIMM DDR 2666 MHz.ConceptD 7 Ezel trafi do Polski na przełomie kwietnia i maja 2020 roku w cenie od 14 999 zł. Model ConceptD 7 Ezel Pro kosztował będzie 15 999 złotych. Cena ConceptD 700 startowała będzie z poziomu 17 999 złotych.