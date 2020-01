Alienware Concept UFO wygląda jak Nintendo Switch, ale jest komputerem do gier

Windows 10 na pokładzie.





Źródło: Cnet

Kiedy wydawało się, że konsole przenośne ustąpiły już zupełnie miejsca smartfonom na scenę wkroczył Nintendo Switch i udowodnił, że gracze wciąż lubią stare, dobre handheldy. Na fali popularności japońskiego sprzętu, w trakcie targów CES 2020 swoją koncepcyjną konsolę pokazała firma Alienware. Tak, to samo Alienware, które znacie z produkcji gamingowych laptopów.to sprzęt niezwykły.Prototyp o nazwie Alienware Concept UFO jest tak naprawdę komputerem osobistym z systemem Windows 10, który upchnięto w obudowę niewiele większą od tej, w której zamknięto Switcha. Concept UFO podobnie jak Switcha można użytkować w trybie przenośnym lub - po wpięciu w stację dokującą - w trybie stacjonarnym. Brzmi dobrze?modułu głównego z 8-calowym ekranem o rozdzielczości 1920x1200 pikseli, baterią, procesorem i GPU, dwóch kontrolerów oraz jednostki łączącej odczepiane z boków modułu kontrolery w jeden - do korzystania w trybie stacjonarnym. Za pomocą gniazd USB Typu C konsolkę podpiąć można pod ekran zewnętrzny, ładować lub podłączyć do niej urządzenia wskazujące w postaci klawiatury i myszki.Domyślacie się już zapewne, że. Z wagą na poziomie ok. 905 gramów jest od niego trzykrotnie cięższy, ale dziennikarze, którzy jako pierwsi mieli z niego okazję korzystać mówili, że jest całkiem wygodny. Na prototypie na CES 2020 można było zagrać m.in. w Rocket League, F1 2019 i Mortal Kombat 11. Jakość grafiki była... niezła, a rozgrywka płynna i wolna od opóźnień. Na targach mówiono, że sprzęt wyświetla o wiele ładniejszy obraz, niż Switch.Nie wiadomo. Jakie podzespoły drzemią we wnętrzu tego intrygującego urządzenia? To także pozostaje tajemnicą. Bez względu na to, czy konsolka trafi ostatecznie do sprzedaży, to koncept grania w gry z PC na tego rodzaju gadżecie jest ciekawy - zakładając oczywiście, że płynność rozgrywki, jakość grafiki i czas pracy na baterii stały będą na wysokim poziomie. Kto wie, może kiedyś?Zdjęcia: Cnet