CES 2020: ASUS zaprezentował laptopy gamingowe z procesorami AMD Ryzen

Nowe laptopy ASUS TUF Gaming

Zephyrus G15 – ultrasmukły laptop gamingowy

Zephyrus G14

W trakcie targów CES 2020 ASUS oraz Republic of Gamers (ROG) zaprezentowały swoje najnowsze laptopy gamingowe napędzane procesorami AMD Ryzen. Wśród przedstawionych nowości znalazły się nowe modele z serii ASUS TUF Gaming, a także dwa nowe laptopy Zephyrus - 15-calowy model G15 oraz najwydajniejszy na świecie gamingowy laptop 14-calowy, model G14 wyposażony w nowatorskie rozwiązanie AniMe Matrix.Na targach CES 2020 ASUS zaprezentował wyposażone w 15-calowe matryce laptopy, a także 17-calowez nowymi procesorami AMD Ryzen Mobile serii 4000.Laptopy TUF Gaming A15 i A17 są oferowane w wariantach z różnymi procesorami– aż do opcji z 8. rdzeniami i 16. wątkami. Chipy oferują dwa razy wyższą moc niż układy poprzedniej generacji, a połączenie udoskonaleń architektury wraz z zastosowaniem najnowocześniejszego procesu produkcyjnego 7 nm pozwoliło uzyskać doskonałą wydajność energetyczną. Laptopy wykorzystują moc swoich procesorów w parze z wyjątkowo dynamicznymi modułami RAM typu DDR4-3200. W dalszej części tego roku laptopy TUF Gaming F15 i F17 będą dostępne z nadchodzącymi procesorami Intel Core 10. generacji.Wszystkie modele laptopów TUF Gaming mogą być w maksymalnej konfiguracji wyposażone w kartę graficznąwykorzystującą połączenie rdzeni CUDA, RT oraz Tensor dla umożliwienia hybrydowego renderingu z ray tracingiem w czasie rzeczywistym i przyspieszeniem SI.Częstotliwości odświeżania wynoszącew modelach 15-calowych iw wariantach 17-calowych. Układy graficzne Radeon zintegrowane w nowych procesorach AMD Ryzen Mobile serii 4000 umożliwiają współpracę technologii zmiennej częstotliwości odświeżania adaptive sync z kompatybilnymi monitorami oraz urządzeniami z adaptacyjną synchronizacją.W nowych laptopach TUF Gaming zredukowano łączne rozmiary o 7% w przypadku modeli 15-calowych oraz o 8% w wersjach 17-calowych – w porównaniu do komputerów poprzedniej generacji. Każdy laptop jest wyposażony w kamerę internetową do strumieniowania rozgrywki lub prowadzenia wideokonferencji. Jest ona umieszczona na górnej krawędzi ekranu, w postaci subtelnej wypustki w oprawce.Pomimo zmniejszenia ich rozmiarów laptopy TUF Gaming zostały wyposażone w większą baterię o mocy 90 Wh. Połączenie energooszczędnych komponentów od AMD i NVIDIA wewnątrz laptopów TUF Gaming A15 i A17 pozwala na maksymalnie 8,7 godzin przeglądania Internetu i 12,3 godzin odtwarzania wideo.Laptopy gamingowe potrzebują dużego przepływu powietrza, aby ich wewnętrzne podzespoły mogły pracować z najwyższą wydajnością przez wiele godzin, dlatego zastosowano tutaj przeprojektowany układ chłodzenia doskonale pasujący do nowego kształtu obudowy. Efektem jest wyższa efektywność chłodzenia ekstremalnie wydajnych podzespołów zainstalowanych w każdym z nowych laptopów. Samooczyszczający się system chłodzenia odprowadza zanieczyszczenia do tunelów przeciwkurzowych, co zapobiega gromadzeniu się na łopatkach wentylatora i żebrach radiatorów. Powietrze przechodzące przez te kanały w naturalny sposób oczyszcza system z kurzu, a laptop może przez długi czas pracować z maksymalną mocą.Najnowsze laptopy TUF Gaming mogą rozwijać się w miarę potrzeb użytkownika. Dla łatwego dostępu spód jest przymocowany standardowymi śrubami z gniazdem krzyżowym, a także jedną specjalną śrubą otwierającą, która ułatwia odłączenie panelu bez użycia żadnych narzędzi podważających. Wewnątrz znajdują się dwa gniazda na moduły SO-DIMM, w których można zainstalować maks. 32 GB RAM – czyli wystarczającą ilość pamięci do pracy wielozadaniowej oraz tworzenia treści. Zintegrowanie dwóch gniazd M.2 daje użytkownikowi możliwość zwiększenia przestrzeni dyskowej dla swojej stale powiększającej się biblioteki gier i cyfrowego archiwum danych.W najnowszych laptopach TUF Gaming zastosowanoznane ze sprzętu desktopowego. Rząd przycisków funkcyjnych jest oddzielony, podobnie jak w klawiaturach desktopowych, przy prawej krawędzi znajduje się pełny blok numeryczny do szybszego wprowadzania danych liczbowych, a wydzielone przyciski kursora są ułożone w konwencjonalnym, komfortowym układzie „T”. Klawisz spacji jest również lekko powiększony, dzięki czemu stanowi większy cel dla kciuka podczas rozgrywki. Podświetlenie RGB całej klawiatury ułatwia rozpoznawanie każdego klawisza i pozwala użytkownikom dostosować kolory i efekty zgodnie ze swoimi upodobaniami.Po lewej stronie laptopa użytkownicy mają do dyspozycji dwa gniazda USB 3.2 Gen 1 Type A i jedno USB 3.2 Gen 2 Type-C. To drugie złącze obsługuje monitory z G-SYNC za pośrednictwem swojego dodatkowego trybu DisplayPort 1.4, a dedykowane gniazdo HDMI 2.0b pozwala użytkownikom podłączyć projektor, dodatkowy monitor lub telewizor. Dodatkową opcją połączeń jest kolejne gniazdo USB umieszczone z prawej strony.Laptopy TUF Gaming A15 i A17 dysponują również łącznością bezprzewodową za pośrednictwem karty Wi-Fi 5 (802.11ac) wraz z obsługą Bluetooth. Modele F15 i F17 oferują zmodernizowaną łączność w standardzie Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Złącze audio jack typu combo zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny w zestawach słuchawkowych stereo za pośrednictwem DTS:X Ultra.Przy jedynie 19,9 mm w profilu iwagi Zephyrus G15 jest tak kompaktowy, że zmieści się w większości konwencjonalnych plecaków. Jego 15-calowy ekran jest z trzech stron otoczony smukłą ramką, co pozwoliło na uzyskanie konstrukcji zbliżonej do laptopów 14-calowych.Najnowszy procesor AMD Ryzen 7 4800HS dysponuje dwa razy większą liczbą rdzeni niż układy poprzedniej generacji. Dzięki 8 rdzeniom i 16 wątkom opartym na najnowszej architekturze Zen 2 bez wysiłku radzi on sobie z intensywną wielozadaniowością, tworzeniem treści i innymi wymagającymi zadaniami. Procesor uzupełnia maks. 32 GB szybkiej pamięci RAM typu DDR4-3200 zainstalowanej w dwóch kanałach.Laptopa G15 wyposażono w superszybką technologię Wi-Fi 6 (Gig+), szybkie ładowanie przez Type-C, procesor AMD Ryzen 7 4800HS i układ graficzny GeForce RTX 2060 z technologią ROG Boost do maks. 1298 MHz przy 65 W. Ekrany o szybkim odświeżaniu w pełni wykorzystują moc karty graficznej RTX. Zephyrus G15 jest dostępny w wersjach z maks. częstotliwością odświeżania 240 Hz – czyli cztery razy wyższą niż w przypadku standardowych ekranów. Ekran jest również zatwierdzony przez PANTONE dla zagwarantowania najwyższej precyzji odwzorowania barw. Matryce klasy IPS charakteryzują się szerokimi kątami widzenia oraz 100% pokryciem przestrzeni barwnej sRGB.Producent informuje, że samooczyszczający się moduł chłodzenia wydala kurz i cząsteczki zanieczyszczeń, zapobiegając ich gromadzeniu się i obniżaniu skuteczności rozpraszania ciepła w miarę użytkowania systemu. Tunele przeciwpyłowe nie dopuszczają do osadzania się nieczystości na radiatorach i wentylatorach, wyłapując cząsteczki zasysane do wentylatora i usuwając je przez tył obudowy.Odpowiednio rozmieszczone rurki cieplne przejmują ciepło emitowane przez CPU i GPU, jak również obwody zasilające oba te układy. Procesory dysponują kilkoma rurkami cieplnymi podłączonymi do współdzielonych radiatorów, co zapewnia optymalne chłodzenie przy każdym typie zastosowań, w tym także podczas rozgrywki mocno obciążającej układ grafiki.Zephyrus G15 dostarcza dźwięk za pośrednictwem dwóch głośników skierowanych do przodu i napędzanych przez technologię Smart Amp, która chroni je poprzez wyznaczenie limitów w zakresie temperatury i wartości progowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można podkręcić głośność bez obaw o zniekształcenie dźwięku lub uszkodzenie stożków.Według ASUS'a, laptop gamingowy Zephyrus G14 oferuje niespotykaną dotąd w notebookach 14-calowych moc obliczeniową.Pomimo zastosowania obudowy o grubościZephyrus G14 dysponuje dopasowanym układem chłodzenia, wykorzystującym potencjał zainstalowanego w nim nowego mobilnego procesora AM® Ryzen serii 4000 zbudowanego w architekturze „Zen 2” w połączeniu z procesem technologicznym 7 nm oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 (w maksymalnej wersji). Użytkownicy mogą zoptymalizować laptopa pod kątem rozgrywki lub kreatywnej pracy, wybierając pomiędzy wersją z ekranem o wysokiej częstotliwości odświeżania a wersją z ekranem o wysokiej rozdzielczości.Ponad 10 godzin czasu pracy baterii oraz możliwość ładowania przy pomocy kompatybilnych powerbanków przez gniazdo Type-C sprawiają, że G14 jest wyjątkowo mobilny. Zephyrus G14 w maksymalnej wersji będzie dostępny z kartą graficznąwspomaganą technologią ROG Boost dla uzyskania nawet 1298 MHz przy 65 W.W zeszłym roku ROG we współpracy z AMD wprowadziła mobilne procesorypoprzedniej generacji do 15-calowego laptopa Zephyrus G GA502. Podczas projektowania G14 firmy ROG i AMD ponownie nawiązały współpracę. Model Zephyrus G14 wykorzystuje specjalne warianty procesorów mobilnych generujące mniej ciepła. Chipy te korzystają z 8 rdzeni i 16 wątków. Dzięki maksymalnieszybkiej pamięci RAM typu DDR4-3200 instalowanej w dwóch kanałach dostępna jest wydajność również do większych projektów. Ultraszybki dysk SSD NVMe o pojemności maksymalnie 1 TB przekłada się na minimalne czasy ładowania aplikacji i gier.Przechodzący wzdłuż pokrywy charakterystyczny wzór ROG jest idealnie akcentowany za pomocą AniMe Matrix dostępnego w wybranych modelach. Matryca wykorzystuje 1215 diod mini LED, udostępniając użytkownikom nowy środek do wyrażenia swojego indywidualnego stylu. Każda z diod LED emituje białe światło z 256 poziomami regulacji jasności.Użytkownicy mogą importować animowane obrazy GIF i inne grafiki, tworzyć spersonalizowane animacje klatka po klatce, a także wpisywać wiadomości tekstowe z użyciem różnych czcionek. Wizualizacje reagują także na muzykę i inne pliki audio. Dodatkowe funkcje zostaną dodane na końcu pierwszego kwartału, w tym funkcje systemowe do wyświetlania powiadomień o nowej wiadomości e-mail, jak również daty, godziny i poziomu naładowania baterii.Producent informuje, że dopracowanie do perfekcji matrycy AniMe Matrix było jednym z najważniejszych etapów projektowania G14. Samo wykonanie maski równomiernie rozprowadzającej światło z każdej diody LED wymagało stworzenia 15 wersji. Dla uzyskania idealnego efektu konieczne jest perfekcyjne ułożenie tej warstwy rozpraszającej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ poszczególne diody mają prostokątny, a nie kwadratowy kształt. Inżynierowie ROG starannie wyważyli również liczbę diod mini LED dla zminimalizowania wydzielanego ciepła, komponentów kontrolera i wymagań w zakresie zasilania., z pewnością poznamy je, gdy producent będzie wprowadzał poszczególne modele do sprzedaży.Źródło: ASUS