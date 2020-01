Dobra okazja! Xiaomi Mi Band 4 za ok. 80 zł

Wybierz najtańszy wariant opaski i wysyłkę z Chin

Zestaw Redmi AirDots oferuje łączność Bluetooth 5.0 i może być używany do odbierania połączeń telefonicznych. Konstrukcja (słuchawki nie są ze sobą fizycznie połączone) sprawia, że dają one pełną swobodę ruchów, zatem można z nich korzystać zarówno podczas treningu, jak i przy wykonywaniu codziennych czynności.W zestawie znajdziemy silikonowe nakładki dopasowane do różnej wielkości uszu oraz etui, które jednocześnie stanowi dodatkowe źródło zasilania. Producent podaje, że wytrzymałe baterie pozwalają na 4 godziny pracy, a etui ładujące, wydłuża czas działania do 12 godzin.Słuchawki można kupić za 58,22 zł korzystając z kuponu:Kolejnym produktem, który zwrócił naszą uwagę są słuchawki bezprzewodowe Haylou GT1, które dostępne są za 59,25 zł . Tutaj również można użyć wspomnianego wyżej kodu zniżkowego.Haylou GT1 Bluetooth 5.0 TWS oferują solidną jakość audio, szerokie pasmo przenoszenia, czułość na poziomie 110 dB i unikalny design. Według producenta, bateria powinna wystarczyć nawet na 3,5 godziny odtwarzania muzyki. W zestawie dostępne są aż 3 rodzaje nakładek na uszy różnych wielkości.Oryginalny produkt Xiaomi oferujący pojemność aż 20 000 mAh. Powerbank wspiera szybkie ładowanie 18W, do dyspozycji otrzymujemy podwójne wyjście USB (USB-C i Micro USB). Dzięki temu możemy ładować dwa urządzenia jednocześnie.Powerbank Xiaomi Redmi 20 000 mAh można kupić za 79,97 zł korzystając z kodu:W sprzedaży dostępny jest również powerbank Redmi o pojemności 10 000 mAh(po użyciu kuponów).Wspomniane kupony można użyć do obniżenia ceny dowolnego produktu z asortymentu sklepu AliExpress , ale warunek jest jeden - jego cena musi przekraczać 15 dolarów czyli ok. 59 zł. Warto się pospieszyć, bowiem kody mogą wygasnąć w każdym momencie. Dołącz do naszej grupy na Facebooku gdzie na bieżąco wrzucamy kupony i promocje na produkty z Chin.



