To szkło na wyświetlacz dla smartfona zabija 99% bakterii

Higiena przede wszystkim.





Jaka jest najbrudniejsza rzecz, którą nosisz obecnie przy sobie? Nie, to nie zestaw kluczy do mieszkania. Okazuje się, że to właśnie smartfony są nosicielami największej ilości bakterii – a konkretniej ich wyświetlacze, które dotykamy wiele razy w ciągu całego dnia. Do tej pory przemysł nie robił zbyt wiele w tej kwestii, jednak to może się zmienić. Firma Otterbox, znana między innymi z produkcji wysokiej jakości akcesoriów do sprzętów Apple zaprezentowałaW ten sposób Otterbox chce nie tylko chronić sam wyświetlacz urządzenia, ale również zadbać o maksymalną higienę użytkownika. Zaprezentowane przez producenta Amplify Glass zostało wyprodukowane przy współpracy z firmą Corning – marką odpowiedzialną za tworzenie najpopularniejszej powłoki ochronnej dla smartfonów, Gorilla Glass. Co najlepsze, rozwiązanie Otterbox działa cały czas tak samo, niezależnie od warunków. Powłoki antybakteryjnej nie da się zetrzeć ani zmyć wraz z czasem. To bardzo dobra informacja. Według wspomnianej firmy,Niestety nie wiadomo, z czego dokładnie korzysta rozwiązanie Otterbox – pomysł został opatentowany, a producent nie zdradza zbyt dużej ilości szczegółów na jego temat. Wiadomo jednak, iż, które działają antybakteryjnie oraz nie pogarszają właściwości ochronnych samej powłoki. Wrażliwość na dotyk również pozostaje taka sama, jak w przypadku klasycznych szkieł hartowanych.Ile trzeba zapłacić za tego typu ochronę wyświetlacza? Specjalne szkło od Otterbox trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku. Cena detaliczna wyniesie 49 dolarów,. Otterbox nie poinformował, w których regionach świata wprowadzi swój gadżet do sprzedaży, jednak można spodziewać się, iż zobaczymy go także w polskich sklepach.Źródło: Engadget