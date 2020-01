Intel: nasze nowe procesory do laptopów osiągną taktowanie 5 GHz

Nowa, szybsza generacja układów.





Intel ma zamiar przyspieszyć premierę swoichnależącej do dziesiątej generacji układów mobilnych przeznaczonych dla laptopów oraz komputerów przenośnych. Wyniki benchmarków, które pojawiły się w sieci wskazują na to, iż będziemy mieli do czynienia z naprawdę wydajnymi konstrukcjami. Amerykański producent podczas targów CES 2020 w Las Vegas zdradził także, iż użytkownicy mogą przygotować się na znacznie szybsze komputery. W trybie Turbo Boost mobilne układy przekroczą bowiemProcesory Comet Lake-H mają zastąpić obecnie dostępną serię Coffee Lake-H Refresh. W laptopach znajdziemy więc układy z. Amerykanie przygotowują procesory Core i7 oraz i9, które w trybie Turbo Boost 2.0 będą w stanie osiągnąć taktowanie na poziomie 5 GHz. Wybrane modele będą wyposażone również wNowe, mobilne układy Intela wykorzystują– według producenta został on usprawniony oraz zoptymalizowany w kontekście jak najlepszej wydajności. Więcej na temat samych rozwiązań technologicznych dowiemy się zapewne po oficjalnej konferencji Intela, która co ciekawe odbędzie zaraz po wydarzeniu największego konkurenta „niebieskich” – AMD.Według grafik, które wyciekły do sieci, Intel poda także więcej informacji na temat zbliżających się,. Te układy mają z kolei pochwalić się optymalizacją względem obsługi sztucznej inteligencji, lepszą energooszczędnością (zapewniając dłuższy czas pracy sprzętu na jednym ładowaniu) oraz poprawą grafiki, a także technologiami odpowiedzialnymi za szybsze pobieranie danych z sieci.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na oficjalne wprowadzenie do sklepów. W dobie obecnej rywalizacji Intela z AMD, ciekawe co pokażą „czerwoni”,Źródło: WCCFTech