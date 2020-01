Nvidia zapowiada na CES monitory z G-Sync i odświeżaniem 360 Hz

Po co graczowi taki sprzęt?





Targi CES w Las Vegas to doskonała okazja dla producentów elektroniki z całego świata do zaprezentowania światu swoich najnowszych rozwiązań. Wszyscy spodziewali się, że także i Nvidia pokaże w trakcie Consumer Electronics Show coś niezwykłego, ale nikt nie wiedział co. Okazuje się teraz, że "zieloni" wykorzystali ten moment, aby zapowiedzieć światu nowe... monitory.Nvidia wraz z firmą ASUS zaprezentowała pierwszy na świecie monitor wykorzystujący technologię G-Sync i panel o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie. Możliwość wyświetlania tak dużej liczby klatek na sekundę powinno być spełnieniem marzeń graczy spędzających długie godziny przed grami pokroju Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch czy też Rainbow Six: Siege. Przypominam, żei pozwolić zapomnieć o tearingu i stutteringu, który występowałby, gdyby sprzęt generował na sekundę więcej klatek, niż jest w stanie wyświetlić monitor.Powiecie, że tak duża wartość odświeżania nie ma już znaczenia i to przesada, a monitory będą drogie iCóż... macie rację, a tego faktu nie ukrywa nawet firma Nvidia, która podzieliła się ze zgromadzonymi ciekawymi danymi. O ile przesiadka z monitora 60 Hz na monitor 360 Hz poprawia "flick shooting" o 37%, to przy przesiadce z 240 Hz na 360 Hz skuteczność rośnie zaledwie o 4%. Na najwyższym poziomie rywalizacji może mieć to znaczenie, ale przeciętny gracz nie zyska wiele za swoje pieniądze., który wykorzystywał będzie nowy panel 360 Hz jest urządzenie ASUS z serii ROG. Będzie to sprzęt z bardzo małym jak na dzisiejsze czasy ekranem o przekątnej 24,5-cala i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Będzie w stanie wyświetlać klatki z czasem reakcji na poziomie zaledwie 2,8 milisekundy. Poza tymi danymi o nowym sprzęcie nie wiemy nic.Nie wiem jak Wy, ale ja zostanę przy moim 27-calowym monitorze 2K z G-Sync i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Za HDR może bym dopłacił - choć na pewno nie tyle, ile żąda się za monitory o podobnych parametrach z tą technologią - ale za 360 Hz? Dzięki, postoję. A na Was robi wrażenie to całe 360 Hz?