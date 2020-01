26 przydatnych gadżetów do twojego smartfonu za mniej niż 20 złotych

Akcesoria do smartfonów z Chin.





1. Ładowarka samochodowa Baseus z QC 4.0

2. Magnetyczny organizer do kabli

3. Selfie stick, tripod, monopod - z pilotem Bluetooth

4. Słuchawki douszne Xiaomi z mikrofonem

5. Przejściówka Lightning (iPhone) - jack 3.5 mm

6. Przejściówka USB-C - jack 3.5 mm

7. Opaska na ramię na smartfon do biegania (do 6")

8. Ładowarka YKZ z Quick Charge 4.0

9. Uchwyt uniwersalny na smartfon z długim, elastycznym ramieniem

10. Uniwersalny obiektyw makro 20x do smartfonów

11. Zasuwka na obiektyw aparatu w smartfonie lub laptopie

Zakupy nai w innych chińskich sklepach internetowych wciąż zyskują na popularności. Nie ma w tym nic dziwnego, sprzedawcy oferują zazwyczaj darmową dostawę do Polski, a ceny produktów są po prostu konkurencyjne.Pokrowce, szkła ochronne, ładowarki, przewody i inne akcesoria za dosłownie kilka złotych skutecznie przyciągają klientów. Tym razem postanowiliśmy wybrać kilkadziesiąt ciekawych gadżetów, które mogą być przydatne każdemu użytkownikowi smartfona. Zaczynamy!Baseus to firma znana i ceniona, także zakup ładowarki samochodowej tego właśnie producenta będzie dobrym posunięciem. Proponowana przez nas ładowarka ma aż dwa gniazda, które naładują Wasze urządzenia z maksymalną mocą 30 W. Naprawdę warto rozważyć jej zakup - złącza USB w żadnym aucie nie naładują smartfonu tak szybko.Lubisz porządek na biurku? Koniecznie sprawdź magnetyczny organizer do przewodów marki Baseus. Za pomocą tego akcesorium możesz w schludny sposób rozmieścić aż 3 kable.Selfie stick i tripod to must have każdego posiadacza smartfonu, który wykorzystuje go jako odtwarzacz fotograficzny. Jasne, na co dzień takie akcesoria nie są może mega przydatne, ale na wyjeździe wakacyjnym lub imprezie ze znajomymi... jak najbardziej!Uniwersalne i dobrze grające słuchawki od Xiaomi. Do wyboru wersja ze złączem jack 3.5 mm lub USB-C.Żyjemy w czasach, w których większość producentów smartfonów uważa, że nie ma sensu dodawać złączy audio do smartfonów. Każdy powinien więc dysponować odpowiednimi przejściówkami. Ta pozwoli Wam podłączyć słuchawki przewodowe do iPhone'a ze złączem Lightning.A tutaj must have dla osób dysponujących smartfonem z Androidem z USB Typu C, którego producent "zapomniał" o złączu jack 3.5 mm. Oczywiście, możecie kupić sobie słuchawki bezprzewodowe, ale po co rezygnować z ulubionych słuchawek z kabelkiem? Do pełni szczęścia wystarczy Wam kosztująca niewiele ponad złotówkę przejściówka z USB Typu C do jacka 3.5 mm. Załatwione.Jeśli ktoś Wam mówi, że sezon zimowy to nie czas na bieganie na otwartym powietrzu, nie słuchajcie go. Opaska na smartfon mocowana na ramię przyda się Wam z resztą o każdej porze roku. W tej opasce zmieścicie smartfon o przekątnej ekranu sięgającej nawet 6". Osobiście wolę bieganie z zegarkiem, ale zdaje sobie sprawę, że jestem w mniejszości.Zepsuła Wam się ładowarka? Boicie się, że zgubicie swoje podstawowe źródło zasilania? A może po prostu chcecie korzystać z dwóch różnych ładowarek w domu i miejscu pracy? Sprawcie sobie dodatkową, niedrogą ładowarkę, która kosztuje zaledwie 11 złotych. Proponujemy zaopiniowaną pozytywnie przez dziesiątki tysięcy osób ładowarkę YKZ z Quick Charge 3.0, która naładuje urządzenie mobilne z mocą 18 W.Oto elastyczny uchwyt na smartfon, z którego sam korzystam na co dzień. Można przyczepić go na przykład do półki umieszczonej nad biurkiem w taki sposób, że smartfon znajdował się będzie na wysokości Waszych oczu obok monitora komputerowego. Zastosowania można mnożyć. Kosztuje zaledwie 8 złotych i jest naprawdę przydatny.Obiektywy w smartfonach umożliwiają wykonywanie poprawnych zdjęć makro, ale dopiero akcesoryjny obiektyw uniwersalny pozwala wynieść fotografię mobilną na nowy poziom. Ten obiektyw makro pozwoli Wam wykonywać doprawdy zdumiewające zdjęcia detali. Montaż jest prosty, a cena... no sami zobaczcie.