Koreańska wojenka na piksele. Przepychankom Samsunga i LG nie ma końca

Ostra rywalizacja.

Nasze TV rozumieją po polsku, a wasze?

Rzekomo wasze TV mają tendencję do wypaleń, a nasz nie...

Odwieczny spór o nazwę OLED vs. QLED

Bez wątpienia to dobra wiadomość dla potencjalnych klientów, choć budzi też uśmiech na mojej twarzy. Jednym z głównych założycieli Stowarzyszenia 8AK jest bowiem Samsung wraz z TCL, Hisense oraz Panasonic.Jednym z największych mankamentów TV Samsung jest brak obsługi mowy w naszym ojczystym języku. W praktyce oznacza to, że nie mamy możliwości wprowadzania komend, umożliwiających np.: sterowanie odbiornikiem, wyszukiwanie interesujących nas fraz, haseł w aplikacji YouTube oraz oznacza brak odpowiedzi na proste pytania np. o pogodę w Warszawie.Zapewne ktoś może zarzucić mi pewną nadinterpretację, ale po zobaczeniu reklamy LG OLED z hasłem:nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest to tzw. pstryczek w nos wymierzony w koreańskiego konkurenta. Tym bardziej zważywszy na fakt, że Samsung to jedyny z czołowych producentów na rynku, którego TV nie posiadają możliwości wprowadzania komend głosowych w języku polskim.Wątek retencji obrazu w TV zawierających organiczną matrycę był przeze mnie już opisywany w tekście: Ceny telewizorów OLED regularnie spadają . I tu ważna uwaga: z materiałów dystrybuowanych przez firmy produkujące OLED'y (jest ich kilka) wynika, że w przypadku codziennej pracy telewizora w warunkach domowych, prawdopodobieństwo zaistnienia retencji obrazu jest minimalne.W mojej ocenie zjawisko wypalania ma wymiar marginalny, o ile odbiornik używany jest poprawnie i z zachowaniem pewnych zasad eksploatacji, mając świadomość pewnego rodzaju zagrożeń. Na filmie, który znajdujemy w sieci np. na kanałach YT Samsunga Chile Kolumbia możemy zobaczyć eksperyment, przeprowadzony na dwóch egzemplarzach:W rezultacie, podczas sesji gamingowej trwającej 12 godzin, na ekranie OLED pojawiły się delikatne powidoki, a QLED nie wykazał tej tendencji. Jedna rzecz w tym materiale mnie jednak zastanawia - dlaczego producent filmu na koniec eksperymentu nie wskazał mechanizmów, jakim zostają zawsze poddane panele OLED po długim okresie eksploatacji? Przypomnę, algorytmy sterujące czyszczeniem matrycy z pozostałości szczątkowych fragmentów obrazu statycznego u każdego producenta TV OLED uruchamiają się automatycznie w chwili przejścia telewizora w stan czuwania (stand-by) i po określonym nieprzerwanym czasie pracy urządzenia - u LG jest to czas 4 godzin. Szkoda, że w materiale Samsunga zabrakło tej informacji, ale jak widać marketing rządzi się swoimi prawami.LG Electronics w 2013 roku wprowadziło do szerokiej dystrybucji odbiorniki sygnowane czteroliterową nazwą OLED, która jest skrótem od Organic Light-Emitting Diode. Nie bez przyczyny, potocznie w tego typu telewizorach mówimy właśnie o zastosowaniu organicznej matrycy.Samsung od 2015 r. swoje produkty sygnowane nazwą SUHD (Super Ultra High Definition), do produkcji których wykorzystywał nanokryształy. W 2017 r. została wprowadzona seria QLED, oparta o tzw. kropkę kwantową (Quantum Dot). W mojej ocenie nowa nazwa mogłaby wydawać się spójna z zastosowaną technologią, gdyby zamiast oznaczenia QLED brzmiała QDLED, gdzie litera Q – Quantum, D - Dot oraz LED. Byłoby to zdecydowanie bardziej precyzyjne i może udałoby się uniknąć konfliktów na gruncie nazewnictwa, ale czy przypadkiem nie o to właśnie chodziło? Dla jasności, kropkę kwantową można również nazywać nanokryształami, a budowę telewizorów zawierających tą technologię można określić niczym więcej, jak tylko telewizorami posiadającymi tuningowany panel LCD LED.LG wielokrotnie interweniowało w kwestii zbieżności nazw, a sprawa nawet obiła się o południowokoreańskie instytucje państwowe. Z punktu widzenia obserwatora dochodzę do wniosku, że spór ten nakręca wzajemną koniunkturę. Szkoda, że w wielu przypadkach powoduje małe zamieszenie informacyjne dla konsumentów.Sygnalizuję wszystkim czytelnikom po raz kolejny: QLED i OLED bazują na zupełnie innych rozwiązaniach. Można pokusić się o stwierdzenie, że są one na przeciwnych biegunach względem siebie: OLED posiada świetną czerń, QLED dysponuje bardzo dobrą jasnością. Zarówno jedna jak i druga technologia ma swoje plusy i minusy.Za parę dni, podczas największych targów elektronicznych w Las Vegas - CES 2020, zostaną zaprezentowane nowe telewizory. Dwie gigantyczne koreańskie firmy zapewne mają plany, jak podbić rynek swoimi produktami, a to gwarantuje nam ciąg dalszy ich marketingowych potyczek. Samsung prawdopodobnie pokaże podczas targów w USA bezramkowy TV o nazwie Zero Bezel 8K. Warto przy tym zasygnalizować, że minimalistyczne ramki w serii Nano Cell LG Electronics z 2019 r. były sygnowane „Nano Bezel”.