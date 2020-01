Polujesz na smartfon Xiaomi w dobrej cenie? Sprawdź aktualne promocje i kupony

Ceny spadają aż miło.





Xiaomi Mi 9T

BG12M9TCL

BG129TCL

Redmi Note 8 Pro

GBNOTE8P4

Xiaomi Redmi 8

BG64R8

Xiaomi Redmi Note 8

BGN864CL

Xiaomi Mi 9 Lite - dużo pamięci i NFC na pokładzie

BG129CL

Początek nowego roku to doskonały czas na zmiany. Wiele osób zastanawia się, jaki smartfon wybrać, aby nie przepłacić. Z pomocą przychodzi chińskamająca w swojej ofercie naprawdę szeroki wybór niedrogich modeli, które można zarekomendować bez mrugnięcia okiem.W tym wpisie wybraliśmy najciekawsze oferty z chińskich sklepów internetowych, gdzie ceny potrafią być nawet o kilkaset złoty niższe niż na polskim rynku.Model, który jest hitem sprzedaży już od kilku miesięcy. Urządzenie wyposażono w ekrano rozdzielczości 1080x2340 pikseli i przekątnej 6.39-cala. Z wyświetlaczem zintegrowano czytnik linii papilarnych, a tylna część obudowy smartfonu została pokryta szkłem z teksturą imitującą płomienie. Xiaomi Mi 9T to smartfon o wydajność którego dba układ. Nie zabrakło wsparcia dla funkcji Game Turbo 2.0, która ma poprawiać reakcję smartfonu na dotyk, a także zwiększać wydajność połączenia sieciowego.Na miłośników fotografii mobilnej czekaz sensorami 48 Mpix (Sony IMX582), 13 Mpix (szeroki kąt 124.8 stopni, f/2.4) oraz 8 Mpix (teleobiektyw). Z przodu umieszczono kamerkę o rozdzielczości 20 Mpix z dość ciemnym obiektywem f/2.2. Dobre wieści: Mi 9T dysponuje modułem, a także Bluetooth 5.0. Nie zabrakło złącza audio jack 3.5 mm, a nawet certyfikatu Hi-Res Audio! Smartfon Xiaomi Mi 9T zasilany jest baterią o pojemności. Postawiono tu na technologię szybkiego ładowania 18 W za pośrednictwem złącza USB Typu C. Więcej dowiecie się z naszej recenzji Mi 9T w podstawowym wariancie można teraz kupić za mniej niż 1000 zł. Poniżej znajdziecie linki do ofert wraz z kuponami zniżkowymi:Xiaomi Mi 9T 6/64 GB za 971.39 zł | Kupon:Xiaomi Mi 9T 6/128 GB za 1017.55 zł | Kupon:Telefon jest napędzany najnowszym procesorem MediaTek Helio G90T (8-rdzieniowy układ, taktowanie do 2,05 GHz). Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 4500mAh – jak dotąd to najwyższa pojemność akumulatora w serii Redmi Note. Smartfon oferuje wiele dodatkowych funkcji wspomagających wydajność, np. tryb oszczędzania energii oraz inteligentną regulację jasności. Ponadto, wspiera 18W ładowanie, multifunkcyjny moduł NFC, funkcję IR blaster i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.Smartfon pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5 zarówno na tylnym, jak i przednim panelu, aby zabezpieczyć smartfon w razie upadku. Smartfon spełnia standard IP52 i oferuje skuteczną ochronę przed zachlapaniem. Szczegółowy test tego modelu znajdziecie w tym miejscu Redmi Note 8 Pro 6/128GB dostępny jest w promocji za 841 zł ($219.99) | Kupon:Rozsądna propozycja dla osób szukających niedrogiego, ale solidnie wyposażonego smartfona. Xiaomi Redmi 8 oferuje, którą można rozbudować za pomocą karty pamięci. Za wydajność odpowiada sprawdzony procesor Snapdragon 439 z układem graficznym Adreno 505. Warto zauważyć, że urządzenie oferuje naprawdę potężną baterię, aż 5000 mAh, a do tego wspiera szybkie ładowanie.Na froncie znajdziecie 6.22-calowy ekran HD+ z wcięciem (notch) w kształcie kropli wody. Xiaomi Redmi 8 dostępny jest aktualnie za około 478 zł | Kupon:Kolejny budżetowy smartfon, który zaskakuje swoimi możliwościami w tak niskiej cenie. Redmi Note 8 (sprawdź naszą recenzję) to smartfon ze średniej półki cenowej, który wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz Full HD+ z wcięciem w kształcie kropli wody. Smartfon napędza procesor Snapdragon 665 (11 nm). Zestaw 4 aparatów umieszczono z tyłu po lewej stronie, a czytnik linii papilarnych znajduje się tradycyjnie na środku. Aparat główny to 48-megapikselowy sensor Samsung GM2.Redmi Note 8 nadal zachowuje wiele funkcji, z których korzystają użytkownicy, takich jak USB Type-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i port podczerwieni. Smartfon w wersji 4/64GB dostępny jest aktualnie za 573.30 zł | Kupon:Mi 9 Lite wyposażono w procesor ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 710 (10nm, do 2.2GHz) z układem graficznym Adreno 616, 6 GB RAM LPDDR4X (1866 MHz) i 128 GB pamięci masowej UFS 2.1 (możliwość rozbudowy o 256GB za pomocą karty MicroSD). Na froncie umieszczono ekran Samsung AMOLED o przekątnej 6,39 cala pracujący w rozdzielczości 1080 x 2340 px (403 PPI) i oferujący jasność do 600 nitów. Producent zadbał też o czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, którego szybkość została poprawiona o 10%.Smartfon oferuje bogate zaplecze telekomunikacyjne: Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, LTE z obsługą połączeń VoLTE HD, NFC. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 4030 mAh, a producent dołącza do zestawu szybką ładowarkę 18 W. Przedni 32 MP z przysłoną f/2.0 umieszczono w wcięciu w kształcie łezki. Z tyłu znajdziemy natomiast potrójny aparat z obiektywem o wysokiej rozdzielczości 48 MP. Xiaomi Mi 9 Lite w wersji 6/128GB dostępny jest aktualnie za 894.38 zł | Kupon:Warto pamiętać, że zamawiając w chińskich sklepach internetowych szczególną uwagę należy zwrócić na formę dostawy. W przypadku sklepu Banggood i GearBest optymalnym rozwiązaniem jest wybór darmowej wysyłki(czas oczekiwania to 2-3 tygodnie), która pomoże uniknąć dodatkowych opłat w momencie gdy paczka dotrze do kraju. 