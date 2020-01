AMD w nowy rok weszło uprzednio masakrując Intela

Nowy rekord sprzedaży w popularnym sklepie.





AMD zakończyło rok naprawdę mocnym akcentem. Ten dobitnie pokazuje to, jak kształtowały się preferencje konsumentów w 2019 roku. Popularny niemiecki sklep Mindfactory opublikował raporty sprzedaży za grudzień, w których AMD dosłownie zmiażdżył firmę Intel. "Czerwoni" mogli pochwalić się ażwszystkich procesorów. Intel z wynikiem na poziomie 14 procent wypada na tym tle niezmiernie blado.Firma AMD w roku 2019 udowodniła, że jest w stanie tworzyć procesory nie tylko nawiązujące walkę z rozwiązaniami Intela, ale także przewyższające je . Producent za sprawą dobrze ocenianych przez recenzentów i użytkowników procesorów z serii AMD Ryzen 3000 pokazał, że nie musi stanowić wiecznie tła dla swojego jedynego w zasadzie konkurenta. Powiedzmy sobie szczerze: Intel w 2019 roku pokazał niewiele.Równolegle sklep opublikował dane sprzedażowe za cały okres od listopada 2018 roku do grudnia 2019 roku. Ranking uzmysławia, że każdego miesiąca procesory AMD sprzedawały się lepiej od rozwiązań Intela., że Mindfactory jest raczej sklepem dla entuzjastów, a na niemieckim rynku historycznie już AMD sprzedaje się dobrze. Te czynniki mimo wszystko naprawdę nie umniejszają jednak sukcesu, jaki osiągnęło AMD w ostatnich miesiącach.Oczywiście dużo wody w Wiśle upłynie zanim firma AMD zyska udział w globalnym rynku choćby zbliżony do Intela. Być może nigdy nie doczekamy tej sytuacji, ale w ubiegłym roku przewaga "niebieskich" nieco stopniała. Osoby stawiające na rozwiązania marki Intel robiły to głównie ze względu na swoje preferencje (na pewno nie na stosunek wydajności do ceny) lub z myślą o konkretnych zastosowaniach profesjonalnych - na przykład programach, w których to procesory Intela wiodły prym.Nie skłamię pisząc, że w 2019 roku to procesory AMD były o wiele bardziej wszechstronne. W naszym zestawieniu najlepszych procesorów 2019 roku znalazło się miejsce na jeden układ Intela. Zanim posądzicie autora o stronniczość, musicie wiedzieć, że na co dzień korzystam z procesora Intel Core i5-9600K. Tak, jestem fanbojem Intela, który potrafi docenić to, co ostatnio pokazuje AMD. A Wy?Źrodło: Reddit