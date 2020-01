Ubolewam, że Samsung nie sprzedaje w Polsce laptopów. Spójrzcie na Galaxy Book Flex α

Źródło: Samsung

Źródło: Samsung

Samsung już niedługo rozszerzy swoją ofertę laptopów, które niestety na razie nie są dostępne w Polsce. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z zapowiedzią modeli „Galaxy Book Ion” oraz „Galaxy Book Flex”. Urządzenia te już niedługo zastąpić mają warianty „Notebook 9 Pen” i „Notebook 9”. Do pary nowych sprzętów dołączył właśnie trzeci – zarazem najtańszy – kompan.Laptop został okrzyknięty jakoi ma stanowić alternatywę dla droższych modeli. Jak pewnie się domyślacie – niższa cena oznacza mniej funkcji i pewne ograniczenia. O nich wspomnimy za chwilę. Najpierw skupmy się na podobieństwach względem bardziej „ekskluzywnych” braci.Podobnie jak „Galaxy Book Flex”, „Galaxy Book Flex Alpha” to. Ekran można obracać o 180 stopni. Samsung postawił na nowoczesne wzornictwo charakteryzujące się ostrzejszymi narożnikami i mniejszymi ramkami w porównaniu do starszych modeli.Przede wszystkim, która w droższych modelach wbudowana zostanie w touchpad. Do zestawu nie będzie dołączany także inteligentny rysik „S Pen”. Konsumenci posiadający smartfony z linii Note są więc niejako na wygranej pozycji.Co z kolei znajdzie się we wnętrzu „Galaxy Book Flex Alpha”? Głównym podzespołem będzie, lecz na ten moment jeszcze nie znamy szczegółów. Do tego laptop zostanie wyposażony w. Bateria 54 Wh ma wytrzymać z kolei. Nie zabraknie szybkiego ładowania poprzez USB-C, portów USB 3.0, HDMI i MicroSD. Całość waży zaledwie 1.19 kg.Trudno też stwierdzić kiedy laptopy z serii „Galaxy Book” zadebiutują na rynku. Mówi się, że stanie się to na początku bieżącego roku, więc wielce prawdopodobne, iż zapowiedź sprzętów nastąpi. Co z ceną „Galaxy Book Flex Alpha”? Ta ma rozpoczynać sięŹródło: Samsung