Xiaomi Watch Color w pełnej okazałości. Poznaliśmy też cenę

Premiera już jutro.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się informacje, że Xiaomi już 3 stycznia wprowadzi do swojej oferty nowy inteligentny zegarek - Xiaomi Watch Color . Premiera odbędzie się już jutro, tymczasem w sieci pojawiły się realneOpublikowane zdjęcia ujawniły pełny design, a także niektóre kluczowe funkcje zegarka. Xiaomi Watch Color wyposażony jest wi ma średnicę około 47 mm. Wyświetlacz oferuje zagęszczenie pikseli na poziomie 326 PPI, a pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla trzeciej generacji.

Na fotografiach widzimy pasek w kolorze czarnym, ale producent ma zaoferować sześć opcji kolorów do wyboru wraz ze 110 wbudowanymi tarczami. Smartwatch wyposażano w dwa fizyczne przyciski po prawej stronie. Jeden to przycisk zasilania, który służy również do nawigacji. Nie wiadomo natomiast, jaki system operacyjny znalazł się na pokładzie. Możliwe, że będzie to MIUI for Watch.Przecieki sugerują, że urządzenie jesti ma łączność Bluetooth 5.0. Dzięki obsłudze NFC może być również wykorzystywane do dokonywania płatności jednak nie wiadomo czy funkcja ta będzie działała poza Chinami. Za zasilanie odpowiada bateria, która powinna zapewnić około 14 dni działania na jednym ładowaniu.Xiaomi Watch Color ma kosztowaćczyli mniej niż 440 zł.Źródło: gizmochina