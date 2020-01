Xiaomi opóźnia premierę swojego futurystycznego smartfona

Dlaczego?





Łatwo można zapomnieć, że to właśnie Xiaomi było marką, która wyznaczyła (teraz już oczywisty) trend bezramkowych smartfonów. Chiński producent uczynił to przy okazji premiery pierwszej generacji telefonu Mi Mix. We wrześniu 2019 roku Xiaomi zaprezentowało jednak mocno futurystyczny koncept sprzętu – model Mi Mix Alpha . Telefon miał zostać wprowadzony do sprzedaży, jednak najnowsze informacje wskazują na to, iż ten moment. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego.W przeciwieństwie do poprzednich smartfonów z serii Mi Mix, Xiaomi Mi Mix Alpha został pozbawiony jakichkolwiek ramek oraz co lepsze – krawędzi bocznych. Ekran został zakrzywiony dookoła całej obudowy i miał pozwalać na interakcję niezależnie od miejsca. Pomimo obietnicy przedstawicieli Xiaomi z grudnia 2019 roku, Mi Mix Alpha dalej nie pojawił się na rynku. Co prawda sprzęt był przez chwilę dostępny w sklepach internetowych, jednak… zniknął. Chiński gigant potwierdza jednak, żeFirma nie jest jednak w stanie podać konkretnej daty, w której będzie można kupić to urządzenie. Warto jednak pamiętać, iż– zapewne na rynku pojawi się jedynie kilkaset lub kilka tysięcy sztuk urządzenia dla najbardziej zdeterminowanych oraz chętnych użytkowników.Pod obudową Mi Mix Alpha producent umieści procesor Qualcomm Snapdragon 855+, 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane w standardzie UFS 3.0. Temu wszystkiemu będzie towarzyszyć potrójna konfiguracja aparatu z matrycą o rozdzielczości 108 megapikseli.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę. Nie ma co nastawiać się na to, iżŹródło: Slashgear