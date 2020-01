Samsung przygotowuje telewizor Bezel Zero - 8K i praktycznie bez ramek

Grafiki trafiły do sieci.





Samsung może przygotowywać się do prezentacji rewolucyjnego telewizora. Po pierwsze: będzie on posiadał rozdzielczość na poziomie co najmniej 8K. Po drugie: telewizor będzie zgodny ze swoją nazwą. Nazewnictwo podpowiada, iż urządzenie. Ekran nowego telewizora Koreańczyków miałby korzystać z technologii QLED. Odkryte przez serwis 4KFilme oznaczenie kodowe sprzętów, toTargi CES 2020 odbywające się w Las Vegas wydają się być idealną okazją dla koreańskiego producenta do zaprezentowania swoich nowości. Firma znana jest z tego, iż na początku roku zaskakuje podczas wspomnianego wydarzenia odbywającego się w Stanach Zjednoczonych.Plotki wskazują na to, iż telewizor z serii Bezel Zero będzie posiadał. Może to oznaczać, iż sam proces produkcji ekranu bez ramek działającego w rozdzielczości 8K jest na tyle skomplikowany, że Samsung nie chce inwestować w mniejsze przekątne.Obecnie nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za nowy telewizor Samsunga. Na te informacje oraz pełną specyfikację urządzeniaŹródło: 4KFilme.de